STATSMINISTER ADVARER: I ukens episode av podkasten Giæver & Giertsen var VG-duoen på besøk på Statsministerens kontor. Til venstre, Thomas Giertsen, til høyre Anders Giæver og i midten Erna Solberg. Foto: Frode Hansen

Erna Solberg med kalddusj til håpefulle Sverige-turister

Statsministeren sier Norge trenger mer kunnskap om de lokale smittetallene i Sverige før det blir aktuelt å gjenåpne for reiser til söta bror. Det beroliger Thomas Giertsen.

Blir det Sverigetur i sommer? Det er et av de store spørsmålene, etter at avtalen mellom Danmark og Norge snart åpner for reiser til vårt ene naboland.

I ukens episode av podkasten Giæver & Giertsen påpeker statsminister Erna Solberg at det nå er høy smitte i de “gamle norske” grenseområdene, som Jämtland og Herjedalen, der flere nordmenn har hytte.

– Sånn som situasjonen er nå, så er det veldig mange av de grenseliggende områdene til Norge som har høye smittetall, med unntak av de i nord. Det er ikke sånn at det er mest smitte per innbygger i Stockholm, de siste ukene.

Solberg mener de må ha mer kunnskap om den lokale smittesituasjonen i Sverige “før vi kan åpne for noe som helst”.

Norge fraråder fortsatt reiser til andre land som ikke er strengt nødvendige, inkludert Sverige.

– Nå har vi brukt et kvart oljefond på å fikse dette, så nå må vi ikke rote dette til. Nå må vi være strenge, sier Giertsen.

– Nei, vi må være strenge. Og det må være logikk i det vi gjør, svarer Solberg.

– Vi har noen absolutter, og det er smittetallene i de regionene. Og selv om det står masse butikker hvor det jobber mest nordmenn og det handler mest nordmenn, så mener vi likevel at vi kan ikke åpne veldig mye av den aktiviteten - på grunn av smitten.

Var ikke redd

Giertsen ønsker også å vite var om statsministeren selv ble redd for å bli smittet av COVID-19 i perioden rett før Norge ble stengt ned 12.mars, og flere personer i kretsen rundt henne ble syke eller satt i karantene.

– Jeg var ikke redd for å bli syk. Det var kanskje litt naivt, sånn i ettertid. Det var nok den forståelsen av at jeg har alment god helse, og at jeg ikke hadde vært i så mye nærkontakt med de, sier Solberg.

