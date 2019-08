BOM-STUM: Frp-leder Siv Jensen ville ikke kommentere partiledermøtet på Statsministerens kontor fredag.

Bomstum Jensen fortsetter valgkampen

Frp-leder Siv Jensen vil ikke kommentere fredagens møte på Statsministerens kontor (SMK) og vil fortsette valgkampen som planlagt.

Det får VG opplyst av statssekretær Atle Simonsen (Frp) etter bompengemøtet på SMK fredag ettermiddag.

– Siv Jensen akter å gjennomføre sitt program som planlagt med besøk i Akershus og Buskerud lørdag. Hun ønsker ikke å kommentere noe i tilknytning til møtet.

Frp-lederen deltok på møtet til tross for at hun tidligere har slått fast at partiet hennes er ferdigforhandlet og fornøyde med en skisse til bompengeløsning som ble lagt fram søndag.

Ved 15.40-tiden forlot hun Statsministerens kontor. Omtrent samtidig forlot KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande samme sted.

Grande har stikk motsatt standpunkt av Frp-lederen, er misfornøyd med skissen og ønsker videre forhandlinger.

Ingen av de fire partilederne har så langt vært tilgjengelige for pressen i etterkant av møtet. Kilder tett på partilederne opplyser etter møtet til VG at det ikke er noe nytt å melde foreløpig.

Avlyste

Statsminister Erna Solberg (H) skulle egentlig ha besøkt arbeids- og inkluderingsbedriften Keops i Porsgrunn klokken 12 fredag, før hun skulle besøke fotballklubben Odd for å bli orientert om klubbens miljøsatsing, skriver Varden.

Dette avlyste hun for å holde bompengesamtalene på SMK fredag ettermiddag.

Også Venstre-leder Grande måtte avlyse valgkamparrangementer for å delta i samtalene. Hun skulle vært til stede ved åpningen av nye Rosendal teater i Trondheim klokken 16.00 fredag.

Lørdag skal Ropstad ifølge planen besøke Rogaland, mens Venstre-leder Grande skal til Fredrikstad for å gå i Fredrikstad Pride. Jensen skal på sin side drive valgkamp i Ullensaker, Lillestrøm, Lier og Drammen.

Foreløpig er det ingen endringer i planene for Grande og Jensen, får VG opplyst. Om Ropstad gjør som planlagt er ikke kjent.

Venstre-ultimatum

Etter et bompengemøte i Stortingsgruppa tidligere denne uka ga Venstre-representant Abid Raja at Frps bompengeskisse terningkast én og kom sammen med sine kolleger med en rekke nye krav til en eventuell bompengeenighet.

Ifølge Aftenposten er dette de fire kravene i Venstres nye skisse:

Nullvekstmålet skal ligge fast.

Ingen flere biler inn til byene (nullvekstmålet) er en forutsetning for å bevilge midler til bomreduksjon. Kan det ikke sannsynliggjøres nullvekst, blir det ikke noe økt statlig bidrag til kutt i bompenger.

Balansen mellom kollektiv og bomreduksjoner må endres. Kollektiv må styrkes mer enn bomreduksjoner i forhold til Granavold-plattformen (regjeringens politiske plattform).

Bomreduksjoner som del av styrkede bypakker kan aksepteres, men må skaleres ned som del av 70-prosenten.

Misnøye internt

Bompengeforhandlingene har pågått siden før sommeren, og mangelen på fremdrift har skapt betydelig misnøye internt i de fire partiene.

Venstres ungdomskandidater har kalt bompengestriden tragisk, Frp-fylkesledere har rast mot Venstre og sagt at de driver gjøn og at det som skjer er Venstres problem.

I Høyre har ordførerkandidat Harald Victor Hove i Bergen uttrykt misnøye med at bompengesamtalene drar ut.

– Hvis «noen» hadde blitt ferdige med å forhandle snart, hadde det vært en fordel. Vi får knapt hatt en debatt om lokale saker i det som føles ut som et kvarter i Bergen før vi går rett tilbake til å diskutere bompenger. Det er fullstendig altoverskyggende, sa han til VG torsdag.

Det var Frp som tok initiativ til forhandlingene. Det skjedde etter at protestpartiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) stjal velgere fra partiet og vokste seg store på meningsmålingene i flere byer.

Et enstemmig landsstyre i Fremskrittspartiet stilte i juni følgende krav, som partileder Siv Jensen tok med seg inn i forhandlingene med de tre andre partilederne:

Stoppe nye bypakker

Endre nullvekstmålet

Slette bompengegjeld

Kutte kostnader i eksisterende bypakker

Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter

Nei til veiprising

Potensiell regjeringskrise

Verken Venstre eller Frp, som striden i all hovedsak står mellom, har i utgangspunktet noe ønske om å forlate regjeringen.

Likevel vokser spekulasjonene om at et av de to partiene enten frivillig eller med tvang går ut av samarbeidet.

Frp-kilder sa torsdag til NTB at de tolker Venstres hardkjør i bomprosessen som at partiet posisjonerer seg til å trekke seg fra regjeringen.

Frp-kjenner og Minerva-skribent Jan Arild Snoen sa på sin side til VG fredag at det nå kan ligge an til at Frp vil forlate regjeringen.

– Ikke fordi de tvinges ut, men fordi de tror de får høyere velgeroppslutning utenfor regjeringen, sier Snoen.

– Dersom Frp velger å gå, er det for sin egen del. De er veldig klare på at de ikke vil endre noe, og de har fått en liten oppsving på partimålingene etter de valgte å slutte seg til bompengeskissen, sier han.

Tidligere Høyrestatsråd Kristin Clemet har på sin side skrevet på sin blogg at at statsministeren kanskje bør si at nok er nok til Frp og Venstre i bompengestriden.

MEKTIGE DAMER: Kristin Clemet har både vært statsråd sammen med Erna Solberg - og regnes som en av Høyres viktigste ideologer som leder av tankesmien Civita. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

«Hun kan legge frem en skisse til løsning som alle bør kunne leve med og rett og slett si: Take it or leave», skrev Clemet i sin kommentar.

