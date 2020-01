KONTROLL: Trafikkontroll på Taraldrud trafikkstasjon i oktober i fjor. FOTO: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Vegvesenet kontrollerte lastebiler: Halvparten hadde feil

I 2019 kontrollerte Statens vegvesen over 77.000 tungbiler. Drøyt 34.500 hadde feil eller mangler. Det utgjør 45 prosent.

NTB

Nå nettopp

Vegvesenet publiserte tallene for fjoråret torsdag.

– Disse resultatene viser at jobben våre kontrollører gjør ute langs veien, er et svært viktig bidrag til alles trafikksikkerhet. Ved å luke ut de kjøretøyene og førerne som ikke har ting i orden, gjør vi samtidig forholdene bedre for alle de yrkessjåførene som følger regelverket.

Det sier Kjetil Wigdel, leder for utekontroll i Statens vegvesen.

27 prosent av alle kontrollerte tungbiler fikk kjøreforbud fram til feil eller mangler var rettet opp. Noen ble stående lenge på en av landets kontrollplasser, opplyser Vegvesenet.

– De som får kjøreforbud for å ha hyller og juggel i frontruten, og som hindrer sikten til sjåføren, kan rette opp dette forholdsvis raskt, forteller Wigel.

Verre er det med dem som har alvorlige tekniske feil, eller som må bytte flere dekk før de får kjøre videre:

– Det er flere tilfeller av at tungbiler må berges til verksted og repareres der før de får slippe ut i trafikken igjen, sier Wigdel.

Publisert: 30.01.20 kl. 16:47

