KAMP FOR Å FÅ JOBB: Deltidsansatte Linda Merete Svela (t.h.) gir full støtte til fellesutspillet til lederne Mette Nord i Fagforbundet (f.v.), Eli Gunhild By (Norsk Sykepleierforbund) og Lizzie Ruud Thorkildsen (Delta). Foto: Trond Solberg

Kvinne-opprør mot deltid

De har over 560 000 medlemmer i ryggen. Nå går tre ledende fagforeningstopper sammen og gjør opprør: – Nok er nok. Vi er lei av de politiske løftene. Vi krever handling mot brøk-tyranniet i Helse-Norge, sier leder Eli Gunhild By i Norges Sykepleierforbund.

– At dere tre går sammen, setter jeg stor pris på. Jeg skulle så gjerne hatt en vanlig jobb i full stilling, men det er det ingen som vil gi meg, sier helsefagarbeider Linda Merete Svela (28) i Oslo.

De tre hun møter, er Eli Gunhild By, leder av en hær av 115 000 – i stor grad kvinnelige – sykepleiere. Leder Mette Nord i Fagforbundet, med hele 370 000 medlemmer i ryggen og leder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS-tilknyttede Delta, med 82 000 medlemmer.

– 75 prosent deltidsansatte

De representerer LO, Unio og YS som til vanlig kriger om medlemmene. Nå går de sammen.

– Vi gjør det i et forsøk på å få politikerne til handle. De snakker i store ord om at det trengs et løft for å få flere i heltidsstillinger, men det skjer lite der ute i kommunene. Vi sjekker det jevnlig. Det viser at noen kommuner tar grep og gir nye stillinger til folk i deltidsstillinger, men flertallet fortsetter i stor grad som før, sier By.

De sier de har full støtte i folket:

– En meningsmåling Sentio har utført blant 1000 spurte, viser at 89 prosent mener ansatte som ønsker hele stillinger skal få det, sier Nord:

– Det er en krise for samfunnet at to av tre av dem som jobber i helse, pleie og omsorg i kommunene er deltidsansatte. Av dem som jobber turnus, er 75 prosent deltidsansatte. Dette gjør det vanskelig å rekruttere nok helsefagarbeidere og sykepleiere i en tid der det er skrikende behov for dem. Dette problemet vil bli dramatisk forsterket i årene fremover. SSBs prognoser viser at Norge i 2035 vil mangle 18.000 helsefagarbeidere og 28.000 sykepleiere, sier Nord.

I FRONT: Leder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Helt krise

– Det er helt krise for nyutdannede helsefagarbeidere og sykepleier at de ikke får hele og faste stillinger, men må nøye seg med små deltidsstillinger. De har tatt utdanninger til yrker som det er stort behov for, men som ikke verdsettes av kommunene, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Nord beskriver virkeligheten der ute:

– Det er en deltidskrise, selv om regjeringen sier noe annet. Det sitter ledere på institusjonen med et lappeteppe av en vaktplan foran seg, men vakter som de fyller opp med brøkstillinger og vikarer. De bruker store deler av dagen til å sitte i telefonen for å skaffe folk. De burde gjøre det mye enklere, ved å fylle opp stillingene og lede, i stedet for å ringe.

– Når ikke noe skjer, hva må gjøres?

– Lovverket er greit og regjeringens tiltaksreform «Leve hele livet» har masse gode intensjoner, men i møtet med virkeligheten der ute, holder ikke de fine ordene, sier By.

– Banken vil ikke gi meg råd

– Det hjelper ikke å si til kommunene at hovedregelen skal være hele stillinger, hvis man ikke følger opp med mer penger, sier Nord.

– De sier de har laget gode regler. Det kan hende, men når det skjer så lite, da er ikke reglene gode nok. Nyutdannede helsefagarbeidere og sykepleiere må nøye seg med små deltidsstillinger. Fordi de har små faste stillinger, har de problemer med å få huslån når de skal etablere seg, samtidig som de får en svært uforutsigbar hverdag, sier Thorkildsen.

Linda Merete Svela sitter og nikker.

– Jeg må leie leilighet fordi banken ikke vil gi meg lån. Årsaken er at jeg ikke har noen fast jobb i hel stilling. Jeg har forsøkt å få 100 prosent stilling siden jeg ble helsefagarbeider i 2014. Men det er bare vakter de har å tilby. Men jeg fikk til slutt en 20 prosent stilling, som jeg har fått vippet opp til 55 prosent. Resten må jeg fylle opp med vakter.

– Leier inn ufaglærte

Hun har en annen erfaring også:

– Institusjonene leier ofte inn folk som er ufaglærte. Slik sparer de penger. Jeg ser det overalt.

Hun ler av argumentene som tidvis kommer fra regjeringen om at 90 prosent av dem som har deltid, ikke vil jobbe mer.

– Jeg tilhører de 90 prosentene. Jeg vil ikke jobbe mer; jeg har full jobb med alle ekstravaktene. Poenget er at jeg vil en 100 prosent stilling, sier Svela.

– Det er denne ukulturen vi må til livs. Det er ordførerne og politikerne i kommunestyret som må fortelle rådmannen og administrasjonen at de vil denne ukulturen til livs, sier Nord.

– Jeg har en oppfordring

– Jeg har en oppfordring til landets kommunepolitikere: Se til kommuner som har fått det til, sier Thorkildsen.

– De finnes. Av 204 utlyste sykepleierstillinger i Trondheim i 2019 er 82 prosent heltidsstillinger. Tromsø har lyst ut 84 stillinger der 77 prosent er heltidsstillinger. Det viser at det går an, sier By.

Og legger til:

– Vi har inntrykk at ordførere og kommunepolitikere ikke har oversikt over hvor stort deltidsproblemet er i deres kommune, og at forhold knyttet heltid og deltid har blitt overlatt til administrasjonene i kommunene. Nå må det bli slutt på dette. Kommunepolitikerne må ta ansvaret

de har.

ER ENIG: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Krister Sørbø, VG

Helseminister Bent Høie (H) sier han liker det de tre sier.

– Jeg er veldig enig med de tre, vi må vekk fra den situasjonen at så mange står ufrivillig i deltidsstillinger. Det er ikke bærekraftig, fordi vi vet at det er behov for mange flere ansatte innen helseområdet. Da kan vi ikke ha så uforutsigbare rammer om jobben, som mange av disse deltidsansatte har.

– Dette er dessuten dårlig for pasientene, som opplever stadig nytt personale, sier han.

– Hva kan gjøres: – Det etterlyses mer penger til kommunene?

– Det sentrale er at våre lokale politikere må gripe fatt i dette. Heltidsstillinger må være en kjerneoppgave for våre kommuner. Så vil jeg gi en utfordring tilbake til de tre: De må gi full nasjonal støtte til sine tillitsvalgte for lokale initiativ om for eksempel alternativ turnus. Det gjør blant annet at behovet for mange små deltidsstillinger faller bort, flere ansatte får heltidsstillinger, og pasientene får færre mennesker å forholde seg til, sier han og legger til:

– Innenfor sykehusene har vi jobbet aktivt, og bruken av deltid for fast ansatte har gått ned med 20 prosent, sammenlignet med i 2011, og nedgangen fortsetter.

Publisert: 13.08.19 kl. 08:44

