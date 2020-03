NYBAKT MOR: Andrea Solheim (28) fra Tyristrand fødte sitt første barn tirsdag 24. mars. To timer etter fødselen måtte barnets far forlate sykehuset. Foto: Eugenio Intini

Andrea har nettopp født – eksperter frykter for nybakte foreldres mentale helse

Flere gravide forteller om bekymring og stress knyttet til fødsel, nå som det er unntakstilstand over hele landet. – Belastningene for nybakte foreldre er nå betydelig større enn normalt, sier ekspert.

– Det er mange gravide som strever akkurat nå. Det å bli forelder er en stor omstilling og da blir denne situasjonen en ekstra stor påkjenning for mange, særlig for dem som er sårbare fra før, forteller Malin Eberhard-Gran, professor og spesialist i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, til VG.

Norske sykehus har nå iverksatt tiltak for fødende for å forhindre smittespredning. Dette gjør at gravide risikerer å måtte føde uten partner til stede, og å bli isolert på grunn av smitterisiko.

Eberhard-Gran har tidligere skrevet om hvordan helsehjelpen for gravide og nybakte har hatt mangler, spesielt i barseltiden, ifølge artikkelen i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Nå er hun bekymret for hvordan coronakrisen vil forverre en allerede belastet helsetjeneste for gravide og nybakte mødre.

– Fysisk og psykisk utmattet

Flere høygravide forteller VG om bekymring, angst og stress knyttet til fødsel. En av dem er Andrea Solheim (28) fra Tyristrand, som fødte sitt første barn tirsdag 24. mars. To timer etter fødselen måtte barnets far forlate sykehuset.

Den nybakte moren var i utgangspunktet bekymret for om barnets far fikk være med i det hele tatt.

Solheim er selvstendig næringsdrivende. På grunn av coronaviruset har hun vært nødt til å permittere flere ansatte, noe som har vært strevsomt å håndtere som høygravid.

– Jeg er fysisk og psykisk utmattet, sa Solheim til VG før hun fikk sitt første barn.

Bare noen timer etter fødsel, forteller hun at det hele gikk bedre enn forventet.

– Heldigvis gikk det fint. Men det er fryktelig trist at far ikke får være her med oss og at familien ikke får komme å hilse på. Dessuten må vi rett i karantene når vi kommer hjem.

BEKYMRET: Malin Eberhard-Gran, professor og spesialist i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, jobber med mental helse under graviditet og etter fødsel. Foto: Louise Eberhard

Coronakrisen kombinert med graviditet og fødsel kan oppleves både krevende og skremmende, ifølge spesialist Eberhard-Gran. I tillegg til risiko for alene-fødsel og isolering, kommer en rekke sosiale belastninger, som det å forholde seg til karantenebestemmelser, hjemmeundervisning eller mulige permitteringer.

– Belastningene for nybakte foreldre er nå betydelig større enn normalt. Psykiske vansker og lidelser kan ofte utløses eller forverres når summen av belastninger overstiger mestringsressursene, sier hun, og legger til:

– Mange som kanskje hadde klart seg rimelig godt, kan oppleve dagens situasjon som uhåndterlig og ikke være i stand til å takle det rent psykisk.

Vil «føde så fort som mulig»

Natalie Resch (28) og samboeren, som bor i Bærum, er urolige for kommende fødsel av deres første barn.

– Jeg er mest bekymret for at far ikke skal kunne være med på fødselen. I tillegg er det trist at barseltiden blir veldig annerledes enn hva jeg har sett for meg. Jeg har hørt om noen som har blitt veldig redde, sier hun til VG.

I tillegg til bekymringer knyttet til selve fødselen, er Resch også redd for at oppfølgingen og kontrollene i etterkant ikke skal gå som planlagt.

– Akkurat nå har jeg bare lyst til å føde så fort som mulig. For man vet ikke hvordan kapasiteten er på sykehuset om en uke eller to.

Nybakt mor

Henriette Øvergaard (26) kom nylig hjem fra Kalnes sykehus med sin nyfødte.

– Det gikk bedre enn forventet. På grunn av corona, gruet jeg meg veldig, sier hun.

Men alt gikk som det skulle. Far fikk være med på fødselen, men Øvergaard var alene i barseltiden. Hun følte seg hele tiden godt ivaretatt av helsepersonellet.

– Jeg gråt og gruet meg om nettene, men det gikk fint. Jeg prøver å oppmuntre alle gravide jeg kjenner med at det kan gå bra og bli veldig fint, sier en lykkelig nybakt mor.

LYKKELIG: Henriette Øvergaard har nettopp blitt tobarnsmor. Foto: Privat

– Krever strakstiltak

Også generalsekretær i Landsforeningen 1001 dager, Lena Yri Engelsen, sier hun er bekymret for nybakte foreldres mentale helse i denne perioden.

– Vi er veldig urolig for mors og familiens mentale helse nå. Vi publiserer informasjon via vår Facebook-side og oppretter støttegrupper for nybakte foreldre i de forskjellige fylkene, sier Engelsen.

– Det er viktig for sårbare mødre å søke støtte nå, enten hos jordmor eller via nett. Støtt hverandre, fra mamma til mamma.

Hun er spesielt bekymret for dem som har slitt med psykiske lidelser før, som kanskje ikke får den behandlingen de behøver nå.

– Men også alle gravide og nye foreldre trenger støtte. Landsforeningen krever strakstiltak, rask psykologisk helsehjelp, til vår målgruppe, avslutter hun.

BEKYMRET: Generalsekretær i Landsforeningen 1001 dager, Lena Yri Engelsen, er bekymret for nybakte foreldres mentale helse. Foto: Privat

Publisert: 24.03.20 kl. 21:12

