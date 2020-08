FJORÅRETS LANDSMØTE: Kjersti Stenseng under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo. Jonas Gahr Støre t.v. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ap-ledelsen ville unngått opprop mot Giske

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng legger ikke skjul på at hun helst hadde sett at partifeller ikke hadde kommet med et opprop mot Trond Giske.

I et opprop signert av over 100 Ap-politikere oppfordres fylkeslaget i Trøndelag til å velge en annen leder enn Trond Giske.

– Jeg skjønner at dette skaper mye debatt og engasjement. Alle kan ytre seg i vårt parti, og det skal være takhøyde for det. Jeg hadde helst sett at vi unngikk opprop, skriver Stenseng i en melding til NTB.

Oppropet kommer dagen etter at tidligere AUF-leder i Trondheim, Ellen Reitan, beskrev en utbredt ukultur i Trøndelag Ap i et innlegg på Trønderdebatt.

– Tryggere parti i dag

Stenseng skriver at det «er sterkt å høre Reitan og andre beskrive sine opplevelser i partiet».

– Det er bra at Ellen og andre sier fra, og de skal vite at vi tar det på største alvor. Arbeiderpartiet er et tryggere parti i dag. Jobben er ikke over, men alle skal vite at vi jobber utrettelig for likestilling og mot diskriminering i Arbeiderpartiet, skriver Stenseng.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre viser til uttalelsen fra Stenseng på NTBs forespørsel om en kommentar til saken. Han kaller oppropet en «sterk og uvanlig ytring».

– Det er uttrykk for et sterkt engasjement for en sak, som handler om kvinner og menns respekt for å kunne delta i politikk og organisasjonsliv uten krenkelser og trakasseringer, sier han til TV 2.

– Har vist handlekraft

Partilederen understreker igjen at fylkesledervalget i Trøndelag er en sak som må håndteres og tas ansvar for lokalt.

– Jeg har en knallsterk mening på saken, nemlig betydningen av å ha den respekten, at vi har et regelverk som er tydelig, at vi reagerer og stiller opp for varslere, sier han til TV 2.

– Jeg kan stoppe utvikling mot det vi har sett tidligere, hvor folk ikke var trygge, hvor det har skjedd krenkelser og regler er blitt brutt. Jeg har vist handlekraft i forhold til det og tatt tydelige reaksjoner. Men valg på lokalt nivå, skjer på lokalt nivå, sier Ap-lederen.

