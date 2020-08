Fire utenlandske besetningsmedlemmer fra Hurtigruten-skipet Roald Amundsen er innlagt på sykehus i Tromsø med påvist koronasmitte. Her ligger skipet til kai i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Scanpix

Pressekonferanse: 35 Hurtigruten-passasjerer bekreftet smittet

Men det er fortsatt 20 passasjerer som Hurtigruten enda ikke har kommet i kontakt med.

– 35 stykker har nå testet positivt på corona, i tillegg til en passasjer fra seilasen som endte 24. juli.

Det sier Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (Ap) på kommunens pressekonferanse om situasjonen rundt Hurtigruten-skipet MS Roald Amundsen lørdag kveld.

Tidligere var det usikkert om to av fem passasjerer var smittet. Det betyr altså at disse to nå er bekreftet smittet.

Det er fortsatt 20 av de totalt 177 passasjerene som Hurtigruten enda ikke har kommet i kontakt med, ifølge Hurtigruten-konsernsjef Daniel Skjeldam.

31 av dem som har påvist smitte har ingen symptomer så langt. De aller fleste har ikke norsk nasjonalitet.

33 av de smittede er fra Filippinene. Skjeldam mistenker at smitten har kommet med en av disse.

– Hypotesen er at smitten har kommet med en av de filippinske medarbeiderne, sier han.

Ifølge kommuneoverlegen i Tromsø Kathrine Kristoffersen er fire av Hurtigrutens besetningsmedlemmer innlagt på UNN.

– Utfordrende å få oversikt

Under pressekonferansen ble Skjeldam spurt om hvorfor det tok så lang tid før passasjerene fikk beskjed om smitten.

Han forklarer det med at situasjonen lenge var uoversiktlig for alle involverte, men at Hurtigruten så raskt de kunne opprettet dialog med kommunen.

– Det var en utfordrende jobb å få oversikt, forklarer Skjeldam.

Han er klar på at de ikke har tatt stilling til om noe har gått feil i kommunikasjonen med passasjerene.

– Vi vil fortsette å jobbe tett sammen med kommunen og nasjonale myndigheter. Så vil vi vurdere om vi kunne gjort ting annerledes når vi får oversikt over situasjonen, sier han.

Kritisk

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har sagt til avisen Nordlys at han er kritisk til hvordan Hurtigruten har håndtert smittesituasjonen på skipet.

Wilhelmsen mener at passasjerer skulle blitt informert og satt i karantene før skipet la til kai.

– En evaluering av hele denne situasjonen vil vise at det var ting som kunne vært gjort bedre, sier Wilhelmsen.

Ordføreren frykter også et større smitteutbrudd etter at potensielt smittede passasjerer var rundt i byen før de ble klar over situasjonen.

