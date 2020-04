KJØTTPAKKEANLEGG: En ansatt på Vincents Meat Market i New York City jobber med ansiktsmaske. Foto: David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump åpner kjøttforedlingsanlegg tross coronafrykt

Coronasmitten brer om seg i USAs foredlingsanlegg og det fryktes for matmangel i landet. Nå krever Trump at anleggene forblir åpne.

For mindre enn 10 minutter siden

Frykten for manglende matforsyning i USA kommer etter at flere av landets største foredlingsanlegg for kjøtt er blitt tvunget til å midlertidig stenge etter coronasmitte denne måneden.

– Millioner av kilo kjøtt vil forsvinne fra forsyningskjeden, advarte den amerikanske matgiganten Tyson Food på søndag.

De sysselsetter omtrent 100.000 personer.

Tusenvis av ansatte på foredlingsanleggene landet over har testet positivt på coronaviruset. Her blir dyr slaktet og prosessert om til mat som selges i butikker, og ansatte jobber ofte med lite avstand mellom seg, skriver NTB.

United Food and Commercial Workers (UFCW), som representerer store deler av arbeidere i foredlingsanlegg i landet, sa tirsdag at minst 17 arbeidere i industrien har dødd av Covid-19 og at minst 5000 har blitt direkte påvirket. Det melder Washington Post.

President Donald Trump har ifølge Reuters natt til onsdag signert en utøvende ordre som vil klassifisere foredlingsanlegg som virksomheter med en kritisk samfunnsfunksjon og som dermed må holdes åpne.

For å gjøre dette benytter han seg av «The Defense Production Act». Denne loven gir presidenten mulighet til blant annet å pålegge bedrifter å fullføre kontrakter som anses nødvendige.

Under en pressekonferanse tirsdag sa Trump at han også vil skrive under på en ordre som beskytter foredlingsanlegg mot juridisk ansvar. Dersom ansatte skulle blitt smittet mens de var på jobb og så saksøkt bedriften, ville bedriften dermed ikke stått ansvarlig.

ÅPNES: Trump beordrer kjøttpakkeanlegg til å holde åpent, tross smitte i coronaindustrien. Foto: Al Drago / POOL / Bloomberg POOL

UNCW-foreningen sier tirsdag at Trump-administrasjonen må forsikre «det høyeste nivået av beskyttelsesutstyr» for arbeiderne som må jobbe på anleggene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Videre krever foreningen at Trump-administrasjonen blant annet innfører daglig coronatesting av de ansatte, samt at det innføres påkrevd sosial distansering på alle anlegg.

– Det å sende arbeidere tilbake til anleggene uten ordentlig beskyttelse er ensbetyende med en dødsdom, advarte Scott Faber i interessegruppen Environmental Working Group tirsdag.

Publisert: 29.04.20 kl. 03:53

