NØDLANDING: Her måtte Espen Revheim lande flyet i det han kaller en «kontrollert nødlanding». Bilder viser en kamerat som befant seg i det samme flyet. Foto: privat

Fløy på hodet i myra: − Det ser dramatisk ut, men det er ikke det

Motoren streiket etter at Espen Revheim (49) og kameraten hadde lettet med sportsflyet i helgen. Han mener likevel ikke det var fare for liv og helse.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

– Vi hadde ikke motorkraft til å snu, så da måtte vi sette flyet ned i en myr ved et elveområde, sier Revheim til VG.

Kort tid etter at piloten og en kamerat hadde lettet fra Reiårsfossen camping i Ose lørdag ettermiddag, kjente de at kreftene ebbet ut av motoren.

Dermed måtte de foreta seg det Revheim kaller en «kontrollert nødlanding».

– Det ser dramatisk ut, men det er ikke det, slår piloten fast.

Selv om bildet viser at flyet ligger på hodet, forsikrer han at de hadde god kontroll, og at de fløy lavt og rolig mot det de anså som det tryggeste stedet å lande.

Flyet skal ha tippet rundt etter å ha truffet myren, uten at Revheim eller kameraten kom til skade. Selve flyet gikk det derimot litt verre med.

– Flyet landet på et uegnet område, så det gjenstår å se hva som skal til for å reparere det, sier piloten.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

Revheim understreker at det er stor forskjell mellom en krasj og en nødlanding, og at de uansett ikke kunne gjort mye skade ut fra hvilket fly de satt i.

– Dette er et sportsfly, som er en lettere vektklasse enn et vanlig småfly. Disse flyene er så lette at jeg kun trengte 20 meter til å stoppe, sier han.

– Jeg bruker flyet daglig, og øver ofte på å lande met motoren av, legger han til.

– Hva om dere hadde landet noen meter lenger borte, ute i vannet?

– Dersom vi hadde landet i elven hadde vi bare blitt nødt til å bade litt. Vannet er varmt og fint, sier Revheim og ler.

Politi og brannvesen på stedet

Torleif Homme, vakthavende befal i Setesdal brannvesen, bekrefter til Fædrelandsvennen at brannvesenet bisto på stedet med å forhindre eventuell forurensing i vannet.

– Flyet ble liggende ytterst på en tange, og vi kontrollerte at det ikke kom ut noe forurensing. Det var bare 30–40 liter bensin og motorolje i flyet, men vi la ut en lense for sikkerhets skyld, sier Homme til avisen.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt opplyser til Fædrelandsvennen at de har opprettet en underselssak for å finne ut hvordan hendelsen skjedde.

Revheim legger til at politiet tok en promilletest da de oppsøkte stedet på lørdag.

– Den ga selvfølgelig ikke noe utslag, sier han.