SISTE BILDET: Dette er det siste overvåkingsbildet som er tatt av Millehaugen, i det han forlater Oslo sentralstasjon til fots onsdag 1. juni, rundt klokken 14.

Jakten på Millehaugen: − Det neste døgnet blir kritisk

Dersom politiet ikke finner Stig Millehaugen veldig snart, går etterforskningen over i en ny fase, mener tidligere politispaner Johnny Brenna.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag har etterlyste Stig Millehaugen (53) vært på flukt i tre døgn etter at han ikke møtte opp som avtalt i Trondheim fengsel etter permisjon. Nå er tiden iferd med å renne ut for politiet, mener Johnny Brenna.

Den tidligere politispaneren har jaktet på Millehaugen før. Han var involvert i operasjonen da Millehaugen pågrepet i en garasje på Frogner i Oslo i 2001, etter åtte måneder på flukt.

Brenna beskriver de første døgnene i en etterlysningssak som avgjørende.

– Det er «The Golden Hours». Da er det full alarm. Min erfaring er at dersom man ikke får gjort en pågripelse innen to-tre døgn, så kan det gå lang tid før han blir funnet. Det blir fort som nåla i høystakken, sier Brenna.

POLITIMANN: Johnny Brenna jobbet som spaner ved Oslo politidistrikt.

Nå går etterforskningen snart over i en ny fase, mener Johnny Brenna.

– Snart roer det seg ned. For da har den etterlyste klart å gjemme seg. Da kan de sitte musestille i en dekkleilighet i uker og måneder. Og det er akkurat det jeg tror Millehaugen gjør nå. Sannsynligvis har han kun én person som hjelper ham. Det er viktig at så få som mulig vet hvor han er. Og jeg vil tro denne hjelperen ikke er en kriminell kontakt, fordi det vil innebære for stor risiko. Han bør sky det gamle miljøet og det gamle nettverket. Og de gjør det samme med ham – ingen vil ha noe å gjøre med ham nå.

Politiet: Han kan bli tatt når som helst

At politiets etterforskning vil gå inn i en ny fase, bekrefter politiinspektør Grete Lien Metlid til VG:

– Ja det vil helt naturlig gjøre det. Når vi har gjort mange av de innledende oppgavene, da går vi inn i en ny fase.

Hun sier de nå har hentet inn mye informasjon og har analytikere på saken for å sammenstille det bildet.

– Men får vi konkrete tips og opplysninger vil vi selvfølgelig følge opp det der og da. Vi jobber jo fortsatt operativt og snakker med folk, sier hun.

PÅ JAKT: Politiinspektør Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt.

– Minsker sjansene for å finne ham jo lenger tiden går?

– Nei, det tenker jeg ikke, han er som sagt etterlyst og kan bli tatt når som helst. Vi kjenner ham fra tidligere og vet at han har klart å være på rømmen før, men det er mange år siden og det er ganske slitsomt å være på rømmen med alle spor man legger etter seg. Han kan også velge om han heller vil ta kontakt med politiet, sier Metlid.

– Alle må sjekkes ut

De siste sikre observasjonene av dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen skjedde onsdag. Da ble han observert på Værnes lufthavn i Trondheim. Senere samme dag forlot han Oslo Sentralbanestasjon til fots.

Den tidligere spaneren Johnny Brenna har deltatt i jakten på en rekke etterlyste personer.

Han beskriver den første fasen i etterforskningen slik: intens og avgjørende.

– Alle mulige kontakter må sjekkes ut. Spanerne ringer rundt til alle sine informanter som kan tenkes å vite noe. Så oppsøker politiet oppsøker adresser der den ettersøkte kan tenkes å oppholde seg, for eksempel hos tidligere kjærester. Det er en gjenganger i slike saker de dukker opp hos damene sine, sier Brenna.

PÅ VEI UT: Stig Millehaugen der han går ut av Trondheim fengsel onsdag morgen. Foto: Politiet

Torsdag gjennomførte Oslo politidistrikt aksjoner flere steder, blant annet en stor politiaksjon på Vinterbro på morgenen. Senere på ettermiddagen ble en person pågrepet og siktet for bistand ved en annen adresse. Han ble løslatt etter avhør.

Svensk politi har også hatt en politiaksjon i Norra Bohuslän natt til fredag, etter mistanke om at Millehaugen befant seg i et hus.

ETTERLYST: Stig Millehaugen skulle vært tilbake i fengselet kokken 15 onsdag. Bildet er tatt i 2021. Foto: Politiet

Mener flukten har vært planlagt

Selv har Brenna blitt kontaktet av flere av sine tidligere informanter de siste dagene - mennesker han ikke har snakket med på 10–20 år. De fleste sier det samme: Denne flukten har Millehaugen planlagt lenge.

– Jeg vil tro at noe av det første han gjør nå er å endre utseende sitt. Sannsynligvis vil han gro skjegg, kanskje bruke parykk når han etter hvert beveger seg ut. De som kjenner ham, vil likevel gjenkjenne det karakteristiske ganglaget hans. Han går nesten merkelig bredbeint.

Ifølge en dom fra 2002 har Millehaugen rømt minst tre ganger før. Millehaugen rømte fra Berg kretsfengsel i 1992 der han sonet for grovt ran. Deretter begikk han nye grove ran sammen med en medskyldig mens han var på rømmen.

Da han ble varetektsfengslet for disse nye ranene, rømte han fra Sarpsborg fengsel i desember 1992. I august 1993 ble han dømt til 17 år i fengsel for å ha skutt og drept fengselsbetjent Jon Arild Martinsen i Sarpsborg fengsel i forbindelse med at han rømte.

ARRESTERT: Millehaugen har tilbragt hele sitt voksne liv i fengsel. Dette bildet skal være tatt i 1991, samme år som han ranet en bank i Oslo. Foto: Politiet

I oktober 2000 uteble han fra permisjon ved Ullersmo landsfengsel og ble først pågrepet i juni 2001.

Johnny Brenna mener Millehaugen vil merke at det er krevende å være på flukt i 2022.

– Digitale spor kan fort felle ham. Men han vil aldri i verden melde seg frivillig. Millehaugen har tenkt til å være ute så lenge som mulig . Enten blir det en lang ferie eller for evig og alltid. Det kan godt være han befinner seg i utlandet allerede.

Stig Millehaugen er blitt omtalt som «Norges farligste mann». Rett før jul 1992 skjøt og drepte Millehaugen en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel i forbindelse med at han rømte.

I 2012 ble han dømt til 21 år forvaring, lovens strengeste straff, for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed.

Johnny Brenna mener Millehaugen nok ikke er farlig for folk flest. Men han fraråder på det sterkeste å handle på egen hånd, dersom noen skulle se ham.

– Millehaugen er bevæpnet. Det er jeg overbevist om. Og dersom han føler seg presset, så kan han være farlig. Å pågripe ham er politiets jobb, ingen andres.

Det bekrefter politiinspektør Metlid, som ber publikum ikke gjøre noe annet enn å kontakte politiet:

– Det er politiet som skal kontakte ham og vi ønsker ikke at andre gjør det.