KOLLISJON: Ulykken mellom tog og traktor skjedde tidlig tirsdag morgen. Traktorføreren omkom.

Traktorfører omkom etter kollisjon med tog

Kollisjonen mellom tog og traktor skjedde i Midtre Gauldal.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

De pårørende er varslet.







– Det er berørte i lokalsamfunnet vårt og de blir fulgt opp av kriseteamet vårt, sier rådmann Alf Petter Tenfjord i Midtre Gauldal til VG. De koordinerer arbeidet med nabokommunen Melhus for å ivareta familien og arbeidsgiveren til den den omkomne personen.

– Det er veldig tragisk, det som har skjedd. Nå skal vi gi familie og folk rundt den støtten vi kan, sier han.

Politiet i Trøndelag meldte om hendelsen klokken 06.56. Politiet var til stede kort tid etterpå:

– Det er en alvorlig ulykke og luftambulanse er på vei nå. Traktoren er i elva, sa operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til VG tidligere tirsdag morgen.

De har også sendt dykkere til stedet.

PÅ STEDET: Biler fra nødetatene der et tog og en traktor kolliderte tidlig tirsdag morgen ved Håggåbrua i Midtre Gauldal. Traktoren har havnet i elven.

Ulykken har skjedd ved Håggåbrua ved elven Gaula. Dovrebanen er stengt etter ulykken, melder Bane Nor. Det er toglinjene Oslo S - Trondheim S og lokaltoget mellom Trondheim og Støren som er stengt.

Det var togleder som varslet politiet.

– Vi jobber med å avklare situasjonen. Ny melding så snart vi vet noe mer, skriver Bane Nor.

Operasjonsleder opplyser at det jobbes godt på stedet for å få oversikt over alle passasjerer og ivareta alle involverte. Kommunen er varslet.

Politiet har også sendt ambulanse for å bistå passasjerene på toget:

– Det er en ulykke som gjør inntrykk. Dette er en påkjenning for passasjerer, sier Bergstrøm.