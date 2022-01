MYE SNØ: Dette radarbildet viser hvor det vil falle mest snø de neste timene.

Advarer om store snømengder i sør

Det skal komme store snømengder over Aust-Agder søndag og natt til mandag. Meteorologene ber deg vurdere å la bilen stå.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I en Twitter-melding går meteorologene ut og advarer om at det fra søndag formiddag og fram til mandag morgen ventes svært mye snø.

Hovedsakelig kommer nedbøren i et belte litt innenfor kysten i Aust-Agder. Lokalt kommer det 30 til 40 cm snø på 24 timer.

Meteorologene kategoriserer dette som oransje farenivå (stor fare) og anbefaler folk om å vurdere om reisen er nødvendig, og å beregne mye ekstra tid til transport og kjøring.

De skriver også at sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Blant annet kan strømforsyningen bli påvirket. Det er snøfokk i fjellet som gir redusert sikt og gir mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Har du bilder eller video av snømengdene? Send oss på 2200@vg.no, eller som mms på 2200.

På torsdag er lavtrykket kommet inn i Barentshavet. Fargene på kartet viser nedbøren fra onsdag formiddag til torsdag formiddag.

Da VG snakker Beate Tveita, vakthavende meteorolog i StormGeo ved 17-tiden så snør det i hele Agder, men mest litt innenfor kysten av Aust-Agder.

– Det verste ser ut til å være over, men det kommer kanskje 10–20 cm snø til innen i morgen tidlig.

8–10 grader

Tveita sier dette skyldes et kraftig nedbørsområde som kom inn fra vest i går. Det blir liggende over Agder, men gir seg gradvis utover morgendagen.

Men natt til tirsdag kommer det et nytt system inn over Vestlandet som kommer inn med økende sørlig vind med regn i hele Sør-Norge.

– Det vil komme som regn i ytre strøk men med snø i høyere strøk. Det blir gradvis mildere generelt i hele Sør-Norge frem til og med torsdag, sier hun.

Onsdag og torsdag kan det komme store nedbørsmengder særlig på Vestlandet, opp mot 100-120 mm. Det vil også bli regn i fjellet. I tillegg vil dagene tirsdag-torsdag by på betydelig mildere luft fra sørvest med kuling og vind opp i storm, onsdag-torsdag

Temperaturene vil ligge rundt 0 og stige 8–10 grader onsdag og torsdag i store deler av Sør-Norge.

Kaldere igjen neste helg

Men fra fredag og inn i helgen vil det igjen bli kaldere med minusgrader i Sør-Norge.

Det er samme tendens i nord. Det blir mildvær frem til helgen, men her er temperaturene ikke så høye som i sør og nedbøren vil falle som sludd og snø.

– Hva skjer etter neste helg?

– Etter neste helg er det usikkert, men det ser ut til å komme inn noen lavtrykkssystemer over Skandinavia, eller som vil passere nord for oss. Dersom de kommer inn over landet, kan det komme en my mildværsperiode, sier Tveita.