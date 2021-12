TREDJE DOSE: Lege og feltarbeider i Leger uten grenser, Erlend Grønningen, ber regjeringen følge oppfordringen fra Verdens helseorganisasjon om å holde tilbake tredje dose.

Reagerer på boosterdose: − Kommer ikke ut av en pandemi med nasjonalisme

Erlend Grønningen i Leger uten grenser ber om at Norge bidrar til å forhindre flere mutasjoner, ved å avstå fra boosterdoser til friske voksne, og heller omfordele til dem som trenger det mest.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen planlegger for at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose før påske, opplyste statsminister Jonas Gahr Støre under redegjøringen om coronasituasjonen i Stortinget tirsdag.

Lege og feltarbeider i Leger Uten Grense, Erlend Grønningen, reagerer på beskjeden fra regjeringen, og at den kommer samtidig som at rundt 5 prosent av befolkningen i lavinntektslandene er vaksinert, og det nylig er oppdaget en ny mutant.

– Det er litt sånn det har vært i pandemien, at de fleste mutasjonene har oppstått i det globale sør. Det er det vi har fryktet – at den skjevfordelingen av vaksiner gjør at viruset får dele seg uhemmet og mutasjoner får oppstå, sier Grønningen til VG.

Den nye virusvarianten, B. 1.1.529, som først ble oppdaget i Sør-Afrika, sprer seg nå over hele verden. Virusvarianten, som har minst 30 mutasjoner i spike-proteinet, har ført til at flere land har stengt grensene sine i frykt for spredning.

– Vi må få opp forståelsen for at vaksinedoser utenfor Norges grenser også er viktig, vi er i samme båt her. Det å vaksinere mennesker i det globale sør, er også viktig for oss her, sier Grønningen.

Les mer om omikron-varianten her: Dette vet vi om den nye virusvarianten

Ber regjeringen følge WHO-oppfordring

Legen sier han gjerne vil se tall på hvor mange liv det redder i Norge om man setter boosterdose på voksne uten risiko for alvorlig sykdom, fremfor å sende dosene ut.

– Spørsmålet må jo være hvor vaksinene redder flest liv. Det at det oppstår mutanter i det globale sør, viser at vi ikke kommer ut av en pandemi med nasjonalisme.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt om at land med høy vaksinedekning holder igjen på tredje dose for frisk befolkning.

– Leger uten grenser er helt på bølgelengde med WHO, og ber regjeringen følge oppfordringen fra dem.

Omikron-varianten av coronaviruset vil trolig spre seg over hele verden og kan føre til alvorlige konsekvenser i noen regioner, sa Verdens helseorganisasjon mandag.

WHO har bedt sine 194 medlemsland om å akselerere vaksineringen av prioriterte grupper og sikre at de har tilstrekkelige planer for å opprettholde viktige helsetjenester.

Leder av helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H), var fornøyd med nyheten om planlegging av en tredje dose til alle over 18 år innen påske, som kom på statsministerens redegjørelse.

– Særlig er jeg glad for å høre at de setter fart på vaksineringen av tredje dose som hittil har gått altfor tregt. Det er det viktigste tiltaket vi har, sier Trøen til VG.

– Det vi advarte mot tidligere var at vesten skulle legge økende beslag på boosterdoser, og det ser vi at dessverre er i ferd med å skje nå, sier Grønningen i Leger uten grenser.

– Må beskytte Norges befolkning

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, sier til VG at situasjonen i landet er usikker på grunn av økt smitte, og at helse- og omsorgstjenesten flere steder er under press.

– Vi må beskytte Norges befolkning mot coronaviruset, selv om noen land ligger bak oss i vaksineringen.

Han understreker at vaksinasjon anses som det viktigste virkemiddelet vi har til å ha kontroll på pandemien og beskytte helsetjenesten mot overbelastning.

– Derfor har regjeringen besluttet at alle over 18 år skal få tilbud om dose tre. Foreløpig er det lagt en plan der de over 65 år, helsepersonell og risikogrupper prioriteres først. Deretter friske voksne fra 45 år til 64 år. FHI er i gang med en plan for dem under 45 år.

Bjørkholt sier regjeringen vil arbeide for global tilgang til vaksiner og være en pådriver internasjonalt for vaksinedonasjon.

– Her vil vi ta en aktiv rolle både ved å donere norske vaksinedoser og legge til rette for at andre land også donerer. Norge har allerede donert over 5 millioner doser til andre land, og vi kommer til å fortsette å hjelpe andre land fremover.

– En moralsk kollaps

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten uttalte forrige uke til NTB at han mener rike land har vært trege til å dele vaksiner og finansiere vaksiner til lavinntektsland, slik at nye virusvarianter lettere får utvikle seg.

– Ingen må bli overrasket over det som nå skjer. Det er en varslet utvikling. Det er egentlig en moralsk kollaps.

Forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for at fattige land kan få tilgang til flere covid-vaksiner.

– Vi har besluttet at Norge kan støtte unntak fra TRIPS-avtalen for patenter på Covid-19-vaksiner, hvis det er en del av et kompromiss, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG forrige uke.

Dermed går hun lenger i å innfri kravet fra en rekke fattige land, og press fra tidligere verdensledere og nobelprisvinnere, om å se bort fra patentene legemiddelselskapene har, slik at flere kan produsere livsviktige vaksiner mot covid19-viruset.