Nakstad: Disse tiltakene er aktuelle nå

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at høyt smittepress, samt den nye omikron-varianten, er det som gjør det aktuelt nye tiltak for å få ned smittepresset i Norge.

De siste dagene har Helsedirektoratet og FHI kommet med flere anbefalinger til regjeringen, både for å bremse spredning av omikron-varianten og for å få ned smittepresset i Norge, opplyser assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VGTV.

Ifølge Nakstad er det tre områder hvor det er aktuelt med tiltak nå:

– Det ene er innreise og hvordan man følger opp det, det andre er hva man gjør med omikron-tilfeller innenlands i Norge, og det tredje er tiltak mot det generelle smittepresset i Norge – som er høyt uavhengig av omikron-varianten, sier han.

Mandag fulgte regjeringen direktoratets anbefalinger for å bremse spredning av omikron-varianten innlands, hvor blant annet isolasjonstiden for de som tester positivt forlenges.

Tirsdag legger regjeringen frem en ny, nasjonal coronastrategi. Statsminister Jonas Gahr Støre har bekreftet at det kommer nye tiltak.

Guldvog: Strammer inn

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet anbefalte forrige uke et nasjonalt råd om å bruke munnbind der meteren ikke kan holdes. Nakstads sjef, helsedirektør Bjørn Guldvog, sier til VG at det iallfall ikke blir lemping av rådene i morgen:

– Med risikoen som omikron representerer vil det være mer sannsynlig at man hever noe av beredskapen enn å slakke på det.

– Vi har tenkt at tiltak med munnbind kan være effektive selv om det ikke gjelder absolutt alle steder. Det å innføre munnbind i offentlig transport, taxi, butikker og kjøpesentre kan gi betydelig effekt, men er lite inngripende. Men meteren har større næringsmessige implikasjoner.

Han sier kommunene må håndtere målrettet smittesporing mot den nye varianten, samtidig med boostervaksinering av de ned til 45 år.

– Det går tregt?

– Vi mener det bør settes fart på vaksineringen, og er veldig enig med FHI om at vi må iverksette beste rammer for at det kan skje raskt.

Info Dette er de nye tiltakene, som regjeringen sier innføres «nå»: Isolasjonstiden forlenges til syv dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

Det pålegges smittekarantene i 10 dager for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og dag 7 før avslutning av karantene.

Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.

Alle tiltakene gjelder altså uansett vaksinasjonsstatus.

Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron. Vis mer

Direktoratet har nemlig levert anbefalinger med «mer allmenngyldige smittevernråd» til regjeringen, ifølge den assisterende helsedirektøren.

– I forrige uke leverte vi anbefalinger som var uavhengige av omikron-varianten om nasjonale tiltak. Vi jobbet også med dette i helgen med tanke på varianten, som gjør det fortsatt aktuelt å ha en del tiltak for å få ned smittepresset i Norge som sådan, sier Nakstad.

Rådene fra Helsedirektoratet omhandler tiltak som allerede gjelder i kommunene.

– For eksempel munnbind og avstand ved kollektivreiser og i butikker, sier Nakstad og legger til:

– Det er selvsagt et spørsmål om det bør være mer regionsvis for å fange opp en hel bo- og arbeidsregion, eller om det bør være nasjonale råd eller tiltak på disse tingene. Der har vi gitt anbefalinger til regjeringen som de vurderer, sier Nakstad.

Kan forverre situasjonen

WHO advarte mandag om at omikron-varianten av coronaviruset trolig vil spre seg over hele verden og kan få alvorlige konsekvenser i noen regioner.

– Vi er bekymret for at en mer smittsom variant vil forverre situasjonen i Norge, i hvert fall hvis den gir like alvorlig sykdom som delta-varianten, og enda mer hvis den gir mer alvorlig sykdom, sier Nakstad.

– Men foreløpig vet vi egentlig bare at omikron-varianten sannsynligvis er mer smittsom. Vi vet ikke om du blir mer syk eller mindre syk, og vi vet heller ikke hvordan vaksinene virker på den. Derfor er det litt for tidlig å konkludere hva vi står overfor i Norge når det gjelder varianten.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa til VG tidligere mandag at Helsedirektoratet mener munnbind er fornuftig i områder hvor det er vanskelig å holde avstand.

– Munnbind er en av de tiltakene som er lite belastende og som i hvert fall om det brukes der det er vanskelig å holde avstand, kan være aktuelle, så er det regjeringen som bestemmer i hvilken utstrekning det skal være på nasjonalt, regionalt, og lokalt nivå, sa Guldvog.

– Det ble innstramminger på fredag, med nye test- og karanteneregler. Hva vil bli nytt nå?

– Det vil være å innrette testingen for de som reiser fra land med sannsynlig omikron-smitte, men jeg kan ikke gå i detalj på hvordan dette rigges, det vil regjeringen komme tilbake til, sier Guldvog.