VAKSINASJON: Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen sier at den viktigste jobben kommunene nå gjør, er å vaksinere.

Kommuner sliter med kapasiteten: − Nå er vi i en krevende fase

Flere kommuner sliter med å følge opp både testing, smittesporing og vaksinering samtidig.

Publisert: Nå nettopp

– Særlig i kommuner hvor det er utbrudd har kapasiteten kommet ganske betydelig på sprekk, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen til VG.

De siste ukene har antallet meldte smittetilfeller økt, og 71 kommuner har nå en stigende smittetrend, ifølge VGs coronaoversikt.

– Vi ser en økning nå, den er både blant barn under 18, men også i eldre grupper. Så mye av dette skjer blant de som ikke er vaksinert enda. Vi må følge nøye med og ikke slippe opp på dette nå, sier Torgersen.

I ukens faste møte med statsforvalterne, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har kapasiteten i kommunene vært tema.

For flere kommuner sliter nå med kapasiteten, når de både skal følge opp testing, smittesporing og vaksinering samtidig.

– Nå skal kommunene vaksinere mange. De skal drive smittesporing, som det har blitt mye mer av etter at samfunnet har åpnet mer opp. Veldig mange har flere nærkontakter, og tester mer etter at man gikk over til det nye regimet med mer utstrakt testing av skoleelever i stedet for karantene, sier Torgersen.

– Nå er vi i en krevende fase, selv om mye går i riktig retning.

– På bristepunktet

Divisjonsdirektøren sier at Helsedirektoratet i onsdagens møte har understreket at den viktigste oppgaven kommunene nå gjør, er å gjennomføre vaksineringen. Nesten halvparten av Norges befolkning er nå fullvaksinerte, mens drøye 70 prosent har fått første dose.

– Nå må vi gå tilbake og se på de andre tiltakene som er iverksatt, sånn at det blir mindre krevende å gjennomføre smittesporing, sier Torgersen.

Flere kommuner advarte mot det nye testregimet for skoleåpningen, og var ikke sikre på hvordan de skulle få det til. Det nye systemet går ut på at barn og unge slipper smittekarantene hvis de følger nye retningslinjer for testing.

Slik fungerer det nye systemet: Fra 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig.

Dette bør også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter, etter beslutning fra kommunelegen.

For barn over 12 år: Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5.

For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole: Første test rasket mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter må fortsatt være i smittekarantene. «Tilsvarende nære kontakter» er typisk kjærester eller elever som bor på samme hybel, overnattingsbesøkende eller bestevenn.

Det er smittesporingsteamet i kommunen som gjør vurderingene om hva som er «tilsvarende nære kontakter», og det er flere forhold som spiller inn, for eksempel nærhet, alder og luftvolum. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

Etter skolestart har flere kommuner valgt å innføre gult nivå i skolene, og se bort ifra det nasjonale testregime for skoleåpningen. Blant disse er Askøy kommune, som onsdag innførte plikt om karantene for barn og unge under 18 år, med unntak av elever i videregående skole.

– Med begrunnelse i at kapasiteten i smittesporings- og testarbeidet er på bristepunktet, og prioritering av vaksinasjonsarbeidet i Askøy Forum, har vi besluttet å innføre gult nivå og karantene på barn i barnehage, skole og SFO, skriver kommunen på sine sider onsdag.

Trondheim kommune opplever en massiv pågang fra folk som ønsker å teste seg for covid-19. Det siste døgnet er det registrert 69 nye smittetilfeller, som er det høyeste tallet på nysmittede på ett døgn siden jul.

– Årsaken til den massive pågangen er i all hovedsak at karantenereglene er endret, slik at barn og unge nå skal teste seg ut av karantene. Dette, kombinert med to smitteutbrudd i Trondheim, har skapt en økt etterspørsel, skriver kommunen i en pressemelding.

Med rundt 1000 daglige henvendelser har mange måttet vente i timevis for å komme gjennom på coronatelefonen i Trondheim, og onsdag ettermiddag kollapset linjen, meldte NRK.

Tar det på alvor

Torgersen sier Helsedirektoratet og FHI tar tilbakemeldingene fra kommunene om sprengt kapasitet på alvor, og vil se på om det kan gjøres justeringer:

– Det vi har brukt møtet i dag til er å forstå hva som er problemene. Så må vi gå tilbake og se på tiltakene som er iverksatt, så det blir mindre krevende å gjennomføre, og hva som er viktig å prioritere, sier han.

– Spørsmålet er om vi kan teste og drive smittesporing på en annen måte enn i dag, for eksempel med mer utstrakt bruk av massetesting i områder med mye smittetrykk.

Han sier situasjonen er vanskeligst i de kommunene som har store utbrudd nå.

Vaksinerte blir mye mindre syke hvis de smittes av coronaviruset, men særlig de som er vaksinert med én dose kan fortsatt smittes, og spre smitte. Torgersen sier det gjør at man står i en annen situasjon når det gjelder tiltak.

– Når mange er vaksinert blir det mindre forholdsmessig å bruke de sterke tiltakene som vi brukte under pandemien i vinter. Samtidig opplever kommuner med utbrudd at de er nødt til å innføre ganske strenge tiltak for å få kontroll på smitten. Så man lever i spennet mellom en ganske annen virkelighet nasjonalt, og samtidig ha mulighet til å innføre sterke tiltak. Vi støtter kommunene hundre prosent i dette, sier han.