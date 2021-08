SPANIA: Fra natt til mandag oppheves kravet om karantenehotell for reisende fra Spania. I tillegg forlenger UD det globale reiserådet.

Regjeringen forlenger reiserådet: Åpner ikke for reiser utenfor EU/EØS nå

Utenriksdepartementet (UD) forlenger det globale reiserådet utenfor EØS/Schengen og Storbritannia til 1. oktober.

Det melder UD i en pressemelding.

– Vi er fortsatt ikke i en normalsituasjon. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner endrer seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Det er fortsatt ikke forsvarlig å oppheve det globale reiserådet på nåværende tidspunkt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksdepartementet vil foreta en ny vurdering av det globale reiserådet i løpet av september.

Regjeringen har besluttet å oppheve det globale reiserådet trinnvis. Fra og med 5. juli ble reiserådet opphevet for EU/EØS, Sveits og Storbritannia. I tillegg ble det gjort unntak fra enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste, såkalte lilla land. Dette er land og områder utenfor EU som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning.

Nytt reisekart: Slipper karantenehotell fra Spania

Natt til mandag 30. august oppdateres det norske reisekartet med nye farger.

Regjeringen har besluttet at det ikke innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for nye land eller regioner, skriver de i en pressemelding.

For Åland i Finland oppheves innreiserestriksjoner og karantenekrav og for noen land i Europa og utvalgte øygrupper oppheves krav til karantenehotell, blant annet Spania.

Fullvaksinerte er unntatt reisekarantene, men uvaksinerte og folk med én dose må fortsatt forholde seg til karantenereglene for grønne, oransje og røde land. Folk med én dose slipper dog å ta karantenen på hotell om de kommer fra et mørkerødt land. Mer informasjon om hva som gjelder når du har to doser, én dose eller har hatt corona, finner du på helsenorge.no.

Krav til karantenehotell oppheves for følgende land:

Spania, Monaco og Andorra (endret fra mørkerød til rød).

Følgende land fortsetter å være grønne:

Ungarn, Polen, Romania, Slovakia og Tsjekkia.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde, eller endres fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde land):

Oransje: Italia, San Marino, Vatikanstaten, Kroatia, Luxembourg, Slovenia, Østerrike, Latvia, Malta (endret fra rød) og Nederland (endret fra rød).

Rød: Portugal, Irland, Island, Hellas, Frankrike, Estland, Belgia, Litauen, Sveits, Liechtenstein, Bulgaria (endret fra oransje) og Tyskland (endret fra oransje).

Følgende land fortsetter å være mørkerøde:

Kypros og Storbritannia.

Disse landene og områdene forblir lilla:

Australia, New Zealand, Saudi Arabia, Singapore og Taiwan.

Dette betyr fargene Grønn Det er ikke krav til å ha med en negativ test tatt før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fortsatt fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Rød Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerød Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Vis mer

Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en helhetsvurdering av situasjonen for norske borgere, sier pressetalsperson Siri Svendsen i Utenriksdepartementet til VG.

– Hvordan vil reiseråd utenfor EU/EØS se ut etter trinn fire er innført? Vil det for eksempel kun bli coronabegrunnede reiseråd til enkeltland eller regioner?

– Etter at det globale reiserådet oppheves, vil vi gå tilbake til å utstede reiseråd for enkeltland og regioner, slik som det var før pandemien. Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller en region, eller til å forlate stedet.

Dersom situasjonen tilsier det vil UD også vurdere å gjenopprette reiseråd for enkeltland på grunnlag av blant annet smittesituasjonen, forekomst av virusmutasjoner, datagrunnlag og kapasiteten i helsetjenesten i et land, ifølge Svendsen.

– De ukentlige vurderingene av karantenekrav for landene på EUs tredjelandsliste fortsetter. Når et land kommer inn på EUs liste og FHI vurderer risikoen i landet som tilstrekkelig lav vil UD også oppheve reiserådet, sier Svendsen.

– Vil utenriksdepartementet fraråde fullvaksinerte nordmenn å planlegge reiser ut av EU/EØS i høst?

– Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Reiserådet gjelder til 1. september 2021. Det gjøres unntak for enkelte land og områder utenfor EU, spesifikt for landene på EUs tredjelandsliste som tilfredsstiller FHIs kriterier. Vi er fortsatt ikke i en normalsituasjon. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.