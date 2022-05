ETTERFORSKET: VG er kjent med at en av leilighetene i dette bygget, i en av toppetasjene, er knyttet til familien Abdulhak. Politiet gjorde undersøkelser her etter pågripelsen av kvinnen.

Martines far: Mistenkt kvinne skal ha forlatt Storbritannia

Den kvinnelige slektningen som er mistenkt for å ha bistått drapsmistenkte Farouk Abdulhak, vil trolig bli kalt tilbake til London for nye avhør.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hun har nå angivelig reist ut fra landet, og har da meldeplikt, forteller Martines far, Odd Petter Magnussen etter et nylig møte med politiet i London.

I mars, 14 år etter drapet på den norske studenten Martine Vik Magnussen (23), kom det en plutselig utvikling – en kvinnelig slektning av Abdulhak ble pågrepet, mistenkt for å ha bistått en kriminell.

Hun ble løslatt samme kveld under restriksjoner. Det var ventet en påtaleavgjørelse mot kvinnen, men i slutten av mars var de siste restriksjonene fjernet, og kvinnen «løslatt under etterforskning.»

Pressevakten ved Metropolitan police opplyser til VG at det ikke innføres restriksjoner på personer som er løslatt på denne måten. Dermed er hun fri til å forlate landet om hun ønsker.

Les også Martine-saken: Vennene om de dramatiske timene Vennene så Martine Vik Magnussen (23) pyntet og strålende glad, klar for en tur på byen den kvelden.

Magnussen forteller at politiet under et møte forrige uke opplyste at de har gjort fremskritt i saken.

– Det virker som det er nye holdepunkter av en slik natur at det nå er helt avgjørende at man avhører ytterligere personer. Det er lagt et grunnlag for det, og at de da trenger mer tid har jeg forståelse for, sier han og fortsetter:

– Jeg hadde jo håpet på å få konklusjon på siktelse, men på grunn av mengden av informasjon og at de vil ha nye ha avhør kan det gå opp mot to måneder, forklarer han.

Til VG sier pressevakten ved Scotland Yard at de ikke kommenterer saker under aktiv etterforskning utover at etterforskningen er pågående.

Har tro på at hun melder seg

Opplysninger VG har innhentet tilsier at kvinnen kun skal ha vært tilbake i London i noen få uker før pågripelsen fant sted. Hun har imidlertid reist inn og ut av Storbritannia i årene etter 2008.

Nå forteller Magnussen at han har fått opplyst at den mistenkte kvinnen skal ha forlatt Storbritannia, men han er klar på at han ikke er bekymret for at hun vil forsvinne slik Adbulhak gjorde.

– Hun vil så vidt jeg forsto, bli tatt inn til avhør igjen så fort disse andre personene er avhørt. Man føler seg helt sikre på hun vil komme tilbake for å gjennomføre disse, sier han.

Magnussen sier han har fått fortalt av britisk politi at de mener det ligger nok til grunn i form av beslagsmuligheter til å forhindre at hun unndrar seg saken.

Les også Martine-saken: Dette har de fått vite om den mistenkte kvinnen LONDON (VG) Pågripelsen av den kvinnelige slektningen til Farouk Abdulhak er et resultat av årelang…

– Også det at hun neppe vil sette seg i samme situasjon som Abdulhak er i, gjør at man er sikker på at hun kommer tilbake. Det ser ut til at de både taktisk og praktisk har gardert seg på alle måter, og det er det som gir meg en viss ro, sier han.

Scotland Yard har ikke villet bekrefte identiteten til kvinnen, men Magnussen forteller at de antagelsene han selv har gjort om hvem hun kan være synes styrket.

OPPLØFTENDE: Odd Petter Magnussen og Martines mor, Kristin Vik, avbildet etter telefonkonferansen med Scotland Yard denne uken.

Vil få betydning

Det er ingen utleveringsavtale mellom Jemen, hvor drapsmistenkte Farouk Abdulhak oppholder seg, og Storbritannia hvor lovbruddet fant sted.

Abdulhak har trolig oppholdt seg i det krigsherjede landet siden han ble etterlyst for drapet på Martine, og skal være i den houthi-kontrollerte hovedstaden Sana.

– Uansett om det blir tatt ut siktelse mot denne kvinnen eller ikke, tror jeg dette vil få betydning for hovedaksen i Martine-saken – som er å få mistenkte til å returnere til Storbritannia, sier Magnussen.

Han mener sakens fremgang ser bra ut, og forteller at politiet selv ga uttrykk for at de er fornøyd.

– Jeg må gjøre som jeg har gjort så mange ganger i denne saken og det er å smøre meg med tålmodighet.

Les også Martine-saken: Bondevik positiv etter sjeik-møte – tror de vil medvirke til utlevering Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik gikk onsdag ettermiddag i møte med en nær kontakt for houthi-bevegelsen.

Samtidig som etterforskningen fortsetter, jobber Magnussen langs flere spor for å fremtvinge Abdulhaks retur til London.

I slutten av mars besøkte tidligere statsminister og leder av Oslosenteret Kjell Magne Bondevik Muscat i Oman for et møte med en nær kontakt av houthi-bevegelsen.

Etter møtet sa han til VG at han opplevde det som positivt, og at han hadde inntrykk av at de ville hjelpe til med å sørge for rettferd for Martine.