ÅSTEDET: Handlingen skal ha skjedd på en parkeringsplass utenfor et borettslag på Mortensrud. Den skadede mannen ble funnet et annet sted – utenfor Mortensrud kirke.

Mann tiltalt etter skyting på Mortensrud

Politiet har tatt ut tiltale etter at en mann i 20-årene ble funnet skutt utenfor Mortensrud kirke i mai.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mannen, som er i 30-årene, er tiltalt for kroppsskade, opplyser politiadvokat Ingrid Hærem til VG.

Oslo tingrett har satt av to dager til behandling av saken i begynnelsen av oktober.

Skyteepisoden skjedde en søndagskveld 29. mai i år, etter at en mann ble funnet skutt utenfor Mortensrud kirke. Politiet jaktet gjerningsmannen - som etter fire dager meldte seg for politiet på Grønland politistasjon.

Erkjenner straffeskyld

– Tiltalte har forklart seg til politiet og erkjenner straffeskyld for å ha skutt fornærmede, sier Hærem videre.

Mannen er også tiltalt for å ulovlig besittelse av våpen, samt å ha båret og brukt det på offentlig sted i forbindelse med skyteepisoden. Han er også tiltalt for ulovlig besittelse av machete og senere for å ha båret en kniv på offentlig sted.

Politiet ber om at straffen skal settes etter straffelovens paragraf 79 a og b, som brukes når man er tiltalt for flere forhold og har begått lignende kriminalitet som man er dømt for tidligere.

Han er straffedømt en rekke ganger tidligere, blant annet for to skyteepisoder.

– Han erkjenner straffeskyld etter tiltalen, sier den tiltaltes forsvarer Øyvind Bratlien til VG.

Politiet om motivet: – Tidligere konflikt

Mannen forklarte i avhør med politiet at en kamerat av ham var i en voldsepisode med fornærmede et par uker i forkant, ifølge VGs opplysninger. Dette var ikke glemt, og var årsaken til at han og den fornærmede gikk i klinsj, ifølge mannen.

Politiadvokat Hærem sier til VG at tiltalte og fornærmede kjente til hverandre fra før.

– Det er politiets oppfatning at bakgrunnen for hendelsen er en tidligere konflikt, sier hun videre.

Mannen som ble skutt, ble ikke livstruende skadet, og ble skrevet ut av sykehuset noen dager etter hendelsen.

Mannens tidligere forsvarer Inam Ali ved Advokatfirmaet Storrvik har tidligere sagt til VG at den nå tiltalte mannen angrer og er lei seg for at situasjonen har blitt slik den har blitt, og at han tar fullt og helt ansvar for det han har gjort.