LEDER MØTET: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Kaller inn Stortinget til møte om strømtiltak

Stortingets presidentskap vil kalle inn Stortinget til et møte om strømtiltak i september.

Klokken 09.30 tirsdag ble Stortingets presidentskap samlet digitalt for å avgjøre om det skal kalles inn til et ekstraordinært møte på Stortinget om nye strømtiltak.

– Det blir et stortingsmøte medio september, sier Svein Harberg (H) i Stortingets presidentskap til VG ved 10.30-tiden tirsdag formiddag.

Nøyaktig dato settes i løpet av et par dager, forteller politikeren.

Mandag kom regjeringens tidsplan for strømkrisen, men opposisjonen er misfornøyd med den.

Høyre, SV, Rødt, Venstre, MDG, KrF og Frp var mandag alle tydelig på at de er klare for et ekstraordinært møte i Stortinget.

Haster

Aldri har strømprisene vært høyere enn det siste året.

I regjeringens nye strøm-plan på fire punkter, skriver de at nye tiltak for næringslivet kan komme senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet i 2023. Høyres Nikolai Astrup synes det er altfor sent.

– Vi forventer at regjeringen legger frem en strømstøtteordning til bedriftene i løpet av september, gjerne i midten av september. Vi er klare til å ha et ekstraordinært møte i stortinget, så snart regjeringen er klare til å legge den frem. Men det forutsetter jo at regjeringen gjør en jobb først, sier Høyres Nikolai Astrup til VG mandag.

Også Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen og fungerende SV-leder Kirsti Bergstø sier det haster. Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Frp-leder Sylvi Listhaug er heller ikke imponert over regjeringens strøm-tidsplan, i likhet med MDG og Krf.