SVARTE PÅ SPØRSMÅL: Ukrainske Zhanna Lazoryshyn venter på bosetting.

Dette spør de flyktningene om

Helse, slekt eller venner i Norge og kjæledyr. Det er de tre temaene IMDI spør om når flyktningene fra Ukraina kartlegges før bosetting.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

628 ukrainske flyktninger er nå flyttet til en kommune. Antallet vil øke raskt til 3000, ifølge IMDI.

– Vi venter på å flytte fra mottak, sier Zhanna Lazoryshyn som bor med mann og tre barn på Hvalsmoen leir ved Hønefoss. Datteren er elleve år, den eldste sønnen er tre år og minstemann er åtte måneder.

Familien kom til Norge 17.mars og registrerte søknadene i Råde 4.april.

REGISTRERES: Her på Råde registreres asylsøknaden. Ukrainerne har fått kollektiv beskyttelse og får beskyttelse i inntil tre år.

Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn bekrefter at flyktningene stilles spørsmål om tre temaer:

– De handler om relasjoner, helse og kjæledyr. Vi prøver å sikre at hvis en bror er på mottak i Stavanger og en søster er i Hadsel i Nordland, ønsker vi å vite om det slik at de bosettes i nærheten av hverandre, sier hun.

Rieber-Mohn sier at tempoet på bosettinger nå går opp, men at de som skal bosettes først må få asylsøknad behandlet av UDI.

– 3000 ukrainere er nå bosatt eller på vei til å bli bosatt. Kommunene bosetter stadig flere og i dagene og ukene fremover vil takten forhåpentligvis øke ytterligere. Det er stor bosettingsvilje i kommunene, sier Rieber-Mohn.

Det ble etter en kort høringsrunde ved påsketider, bestemt at kartlegging av flyktningenes kompetanse først skal skje i kommunene. Dette blir trolig endret.

Fredag la regjeringen fram forslag til ny, midlertidig lov der de utvider den forenklede kartleggingen før bosetting, slik at det også innhentes informasjon om utdanning og yrke.

I forslaget går fram at Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurderer at dette er de viktigste kompetanseopplysningene som må være tilgjengelige for å bidra til treffsikker bosetting.

Departementet vil også vurdere å ta i bruk selvregistreringsløsninger før bosetting.

Zhanna Lazoryshyn fra Kyiv hadde sitt kartleggingsintervju på Hvalsmoen 19.april og sier at hun svarte på tre spørsmål:

– De handlet om helse og eventuelle sykdommer, om vi har med kjæledyr til Norge og om vi har familie eller venner her. Ingen fra Hvalsmoen har fått bosetting i kommune ennå, forteller Lazoryshyn.

REGISTRERING: Flyktningene registreres på mottakssenteret i Råde.

Rieber-Mohn sier at det er departementet som har bedt IMDI spørre flyktningene om de har med kjæledyr til Norge.

– Rundt 10 prosent av de som er ankommet fra Ukraina, har med seg kjæledyr. Vi må sikre at de ikke utgjør noen risiko for dyrehelsen her i landet, derfor skal de registreres og rabiesvaksineres. Folk er glade i dyra sine og når du kan kjøre fra Ukraina til Norge, har mange tatt dem med seg. Det er normalt ikke en problemstilling med for eksempel overføringsflyktninger fra Kongo, sier Rieber-Mohn.

Les også: Ukrainske kjæledyr vil koste staten titalls millioner

Hun mener prosessene knyttet til mottak og bosetting av ukrainerne har gått forholdsvis raskt, men at det har vært nødvendig å etablere et apparat både hos politi, UDI og IMDi for å håndtere store ankomster.

– Det er åtte uker siden krigen brøt ut. UDI har brukt tid på automatisere godkjenningen av asylsøknad. Det var en pause i påsken, men nå er systemet fullt operativt. IMDI sender forespørsel til kommunene og bosetter så fort flyktningene har fått bekreftet at de har rett til beskyttelse, sier Rieber Mohn.