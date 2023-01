Politiet har pågrepet de to siktede etter gjengskytingen i Oslo

De to siktede ble pågrepet av italiensk politi i Milano tidlig fredag.

Totalt tre menn har vært siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, etter skyteepisoden ved Nationaltheatret i halv ett-tiden natt til søndag.

Én av dem ble løslatt igjen tirsdag. Han er ikke lenger siktet i saken.

– Budskapet vi skal ut med at begge de to siktede er pågrepet, sier politiinspektør Grete Metlid på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

De to ble pågrepet av italiensk politi i Milano omkring klokken 05.00 fredag morgen.

Det er ikke kjent hvordan de to stiller seg til siktelsen.

TATT: De to siktede etter gjengskytingen i Oslo er pågrepet i Italia, opplyser politiinspektør Grete Metlid og politiadvokat Christian Hatlo på en pressekonferanse onsdag.

– For meg er det bare et budskap å si: Det er at skyting i offentlig rom er svært prioritert. Skyter du i Oslo så skal du pågripes, sier Metlid.

Politiadvokat Christian Hatlo legger til at de to siktede ble pågrepet etter en bred etterforskning og i samarbeid med Kripos.

– Vi har hatt indikasjoner i noen dager på at de to siktede hadde forlatt landet, uten at det var verifisert hundre prosent, sier han.

– Intens uke

– Vi har fulgt dem i rute trolig via Sverige, Danmark og Tyskland, og så havnet de i Italia etter hvert, sier Hatlo.

De to siktede er nå i en prosess for åbli overlevert til Norge.

– Det er utarbeidet arrestordre. Den prosessen går vanligvis raskt. Det er en frist vanligvis på ti dager, sier Hatlo.

Han opplyser at det kan være aktuelt med flere pågripelser.

– Det har vært en intens uke, sier politiinspektør Grete Metlid.

Onsdag gikk politiet ut med bilde av en av de to siktede.

Ble etterlyst internasjonalt

Onsdag gikk politiet ut med bilde av en av de to andre siktede, som fortsatt var på frifot.

Mannen på bildet er siktet for drapsforsøk og etterlyst nasjonalt og internasjonalt.

To menn ble alvorlig, men ikke livstruende, skadet i skytingen. De fornærmede er nå avhørt.

Begge har tilknytning til den kriminelle gjengen Young Guns, og har vært lederskikkelser der.

Dømt for vold og ran

Den ene av de to politiet nå har pågrepet er tidligere dømt for vold, trusler og ran, og for å ha båret kniv på offentlig sted.

I en dom fra november 2021, som gjaldt vold mot en annen person, sto det at «kroppskrenkelsen er grov fordi det særlig legges vekt på at den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, og er begått av flere i fellesskap.»

Hendelsen skal ha funnet sted i april samme året og skal være begått mot en tidligere venn.

Den andre siktede er dømt flere ganger for å ha kjørt uten gyldig førerkort og for å svindlet flere personer gjennom salgsnettstedet Finn.no