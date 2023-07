KOKER I GLOBEN: Vitner som sitter fast på turistattraksjonen Globen forteller om luft- og vannmangel etter strømstans.

Strømbrudd i Stockholm – elleve personer sitter fast på Globen

Et strømbrudd i Stockholm har ført til nødssituasjon på Globen.

Det melder Aftonbladet.

Rundt 12.000 innbyggere er påvirket av et større strømbrudd i søndre del av Stockholm, oppgir kraftlaget Ellevio.

På grunn av strømbruddet har attraksjonen SkyView stoppet opp.

En person forteller Aftonbladet at elleve personer befinner seg på den såkalte Globen:

– Det finnes ikke noe luft og det er kjempevarmt. To personer er redde og det finnes et barn her også. Vi har bare én vannflaske som holder på å ta slutt, sier personen som befinner seg i attraksjonen til avisen.

– Det finnes ingen luft her og det begynner å bli vanskelig å puste. Det er supervarmt, jeg svetter mye. Barnet som er med oss er kjempestresset og redd, fortsetter kilden til den svenske avisen.

Ute i friluft er det i skrivende stund 23 grader i Stockholm.

Kraftselskapet melder at feilen ble fikset i 16.30-tiden søndag.

