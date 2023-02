KRAFTIG VIND: Det er manuell dirigering på Raftsundbrua i Lofoten.

Flyvende gjenstander, knekte stolper og trær: − Ganske utfordrende

Sterk vind og uvær stenger veier og broer både i Nord-Norge og på vestlandet onsdag morgen. Flere skoler og barnehager holdes stengt og Posten har varslet forsinket eller innstilt levering.

Saken oppdateres.

Uværet med mye regn og vind med styrke i opp til 30–40 meter/sekundet i kastene er varslet både lokalt i Lofoten, Vesterålen og Ytre Troms. I Nord-Norge for øvrig er det varslet sterke vindkast og uvær utover onsdagen.







Klokken halv seks opplyste veitrafikksentralen til Lofotposten at det blåste med 39,6 meter i sekundet på Rafsundbrua i Lofoten.

Rett over klokken 09.00 melder Vegtrafikksentralen at uværet virkelig har tatt tak i nord. Trafikkoperatør Bente Nyland sier det er flere knekte stolper, trær og løse gjenstander som flyr som følge av vinden.

– Det er hektisk. Folk som ikke har noe de må gjøre burde holde seg hjemme. Vi har stengte veier overalt, og vinden skal bare bli verre. Dagen vil bare bli travlere.

ADVARER: Her kan det komme opp mot 80 millimeter regn på et døgn og kraftig vind pågår.

Like før klokken 08.00 meldte VTS om et sterkt påvirket trafikkbilde.

– Det er mange innstilte veier og fergesamband i både Nordland, Troms og Finnmark. Det har også vært mange hendelser med knekte stolper og trær.

– Det er ganske utfordrende.

– Man må være obs, for det flyr løse gjenstander i lufta når været er som dette.

Vegtrafikksentralen råder nå folk til å følge med på trafikkmeldinger som legges ut på 175.no.

– Vi vil oppfordre folk til å ta det med ro i trafikken og vurdere å droppe å kjøre når været herjer på sitt verste, sier Nyland.

En rekke ferger og bussruter er innstilt. Reis Nordland oppdaterer trafikkmeldingene for kollektivtrafikken her.

Har du bilder eller videoer av uværet i Nord-Norge? Tips oss på 2200@vg.no, eller send en melding til 2200

Dropper postlevering og varsler forsinkelser

Posten ber hele Nord-Norge være forberedt på forsinket post:

– Grunnet mye vind, nedbør og dårlige kjøreforhold, må det forventes forsinkelser i stort sett hele Nord-Norge i dag og i morgen. Enkelte steder kan det vare enda lenger.

Lofotposten melder at postlevering er helt innstilt på ruter i Vestvågøy, Flakstad, Moskenes. Laukvik og Gimsøya i Vågan.

Måløybrua stengt – stenger skole

I Vestland er den over 1200 meter lange Måløybrua som forbinder Vågsøy med fastlandet stengt på grunn av sterk vind. Ifølge Fjordenes Tidenes webkamera ved broen er det vind med 30 meter i sekundet styrke like over klokken 08.

Skram skole holder stengt på grunn av risikoen for at broen kan bli stengt lenge. Elever fra Vågsøy ungdomsskole som bor på fastlandet kan holde seg hjemme, opplyser Kinn kommune.

Rettelse I en tidligere versjon av saken sto det at Tjeldsundbrua i Lofoten var stengt. Det stemmer ikke, ettersom Tjeldsundbrua ikke ligger i Lofoten. VG skrev også at det var varslet vind i orkan styrke, men dette stemmer ikke. Det er snakk om vindkast, som ikke måles etter den samme skalaen.