VED GRENSEN: Masud Gharahkhani var fredag på Sør-Koreas grense til Nord-Korea.

Her er stortingspresidenten ved Nord-Koreas grense

Under et offisielt besøk til Sør-Korea, dro stortingspresident Masud Gharahkhani til den demilitariserte sonen på grensen til Nord-Korea.

– Jeg kjenner det godt i magen. Vi vet at Nord-Koreanerne fulgte med Stortingets delegasjon fra den andre siden. Man blir sterkt berørt av å stå på grensen til Nord-Korea og vite om ufriheten rett over grensen og vi ser de store spenningene mellom landene tydelig, sier Gharahkhani.

Fredag besøkte han den demilitariserte sonen demilitariserte sonenDemilitarisert sone er et område der demilitarisering er innført, det vil si at stridende parter har trukket ut militære styrker og installasjoner (SNL). på grensen mellom Sør-Korea og Nord-Korea. Gharahkhani forteller at han opplevde det som spesielt å besøke grensen:

– Situasjonen er veldig spent der, og det har vært massiv utskytinger av missiler fra nordkoreansk side. I en verden der autoritære regimer finner sammen og truer med atomvåpen må vi som står for demokratiske verdier stå skulder ved skulder, sier han.

Torsdag viste Nord-Korea frem interkontinentale ballistiske raketter under en militærparade i hovedstaden Pyongyang. Det ble også vist fram taktiske atomvåpen.

Gharahkhani fremhever at den sikkerhetspolitiske situasjonen er spent i området, samtidig som vi har storkrig i Europa.

– De merker presset fra Kina og Nord-Korea. «Ukraina i dag kan være Øst-Asia i morgen», har Japans statsminister uttalt nylig, sier han.

– Jeg hadde gode møter med lederen av parlamentet og statsministeren. En partnerskapsavtale mellom Sør-Korea og NATO i Asia er både viktig og ønskelig, ifølge Gharahkhani.

Han understreker at Sør-Korea er en av Norges viktigste handelspartnere i Asia, og mange norske bedrifter som Equinor og Kongsberg Gruppen er etablert der.

– Vi håper at vårt besøk kan være med på å åpne dører for mer samarbeid mellom Norge og Sør-Korea, sier han.

Sør-Korea er på andre plass blant de landene Norge har størst handel med i Asia, understreker Gharahkhani.

– For norske bedrifter betyr det mye at vi er her og snakker om de enorme muligheter som ligger i å investere og satse på grønn teknologi. Over 70 norske bedrifter har også etablert seg her.

Gharahkhani opplyser at han startet besøket til Sør-Korea med å legge ned krans for de Sør-Korea og Norge mistet under krigen. Norge og Sør-Korea har tette bånd helt fra etableringen av mobile sykehuset under Korea-krigen.