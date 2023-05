VIL HA LAVERE GRENSE: Rune Larsen er leder av Strand båtforening i Bærum.

Vil senke promillegrensen: − Kjører du båt, skal du være edru!

BÆRUM (VG) Kjører du båt kan du ha mye høyere promille enn hvis du kjører bil. En lokal båtforeningsleder synes det er på tide å gjøre noe med det, men møter kraftig motbør.

Kortversjonen Leder for Strand båtforening i Oslo, Rune Larsen, vil at promillegrensen for båtkjøring skal senkes fra 0,8 til 0,2, samme som for bilkjøring.

Promillegrensene til sjøs er en kontroversiell sak, men ingen store politiske partier har foreslått å senke grensen.

Larsen mener at både bil- og båtførere bør være edru ved kjøring.

Det norske Båtforbundet støtter derimot 0,8-promillegrensen og ser 0,2-grensen som unødvendig regulering.

I 2022 omkom 34 personer med fritidsfartøy i norske farvann, der 16 var rus- eller alkoholpåvirket. Ingen av de omkomne som var i fart, hadde en promille under 1,0. Vis mer

Rune Larsen, leder av Strand båtforening i Oslo, går nå ut og starter det som er årets første brannfakkel i båt-Norge. Han er opptatt av at promillegrensene bør være de samme til vanns – som de er til lands.

– Inntil nylig visste jeg ikke at det var å stor forskjell på alkoholgrensene som det er. Vi mener det bør være lik grense til vanns som til lands – altså 0,2, sier Larsen, som snakker på vegne av sin båtforening.

I dag er promillegrensen til sjøs 0,8 for fritidsbåter under 15 meter, uansett motorstørrelse. For båter over denne lengden er grensen 0,2 – det samme som for bilkjøring.

– LOGISK Å SENKE: Martin Almaas (46) skaffet seg båt under coronaen i 2020. Han forteller at han kan ta seg – en – øl under en ettermiddagstur til Steilene, men at han venter en stund før han kjører tilbake. Etter litt betenkningstid, mener han at det er logisk å senke grensen til 0,2.

Partiene delt

Promillegrensen til sjøs er en årlig stridssak, men ennå har hverken departementet eller noen av de store partiene tatt til orde for å senke grensen til 0,2.

Før forrige stortingsvalg sjekket Båtmagasinet hva de politiske partiene mener om promillegrensene. Resultatet viste at Ap, Venstre, Frp, Høyre, Sp og Rødt ville beholde 0,8-grensen, mens MDG, KrF og SV ville senke til 0,2.

For ordens skyld skal det nevnes at VG, i en leder for drøyt tre år siden, anbefalte at promillegrensen til sjøs burde beholdes som den er.

SPRIT TIL SJØS! Alkovettorganisasjonen Av-og-til Av-og-til samarbeider med båtforeninger, blant andre Strand om en årlig kampanje knyttet til edru båtføring. Håndsprit er «Den eneste spriten egnet for båt» står det på flasken.

Larsen forteller at han ikke har noen personlig opplevelse som ligger til grunn for promilleutspillet.

– Jeg bare mener at kjører du bil, skal du være edru, og kjører du båt, skal du være edru. Du må gjerne ta deg en øl på fjorden, men da skal du ikke kjøre båt etterpå, sier han.

Med unntak av enkelte båter som legger til ved gjestehavnen, opplever Larsen at det aldri er noe fyll å se i Strand marina som rommer 400 båter.

FORBUNDSLEDER: Stig Hvide Smith er generalsekretær i Båtforbundet (KNBF).

– Unødvendig regulering

Larsen får ikke støtte av Norges største båtforbund.

– Vi har et vedtak fra 2022 på at vi støtter 0,8-promillegrensen. Det er trolig fordi det ikke finnes fatale ulykker til sjøs med promille under 1,0 for båter som er i fart, sier Stig Hvide Smith er generalsekretær i Båtforbundet (KNBF) til VG.

Båtforbundet representerer rundt 400 foreninger og lag. Hvide Smith minner om at det er en million farkoster i Norge og at det relativt sett er svært få fatale ulykker til sjøs.

– Mange ser en 0,2-grense som en unødvendig regulering, men henstiller selvfølgelig alle båtførere til å kjøre båt edru, sier han.

Forbundslederen mener forskjellen på å kjøre bil og båt er veldig stor.

– En bil opererer i helt annet hastighetsområde enn de fleste båter. Og det er et helt annet trafikkbilde og god oversikt. Jeg antar at det er grunnen til at vi ikke har fatale lavpromilleulykker, sier Hvide Smith.

Dette er tallene

I årsrapporten for 2022 registrerte Sjøfartsdirektoratet 34 omkomne med fritidsfartøy i norske farvann. Det er åtte flere omkomne enn i 2021. Av de omkomne var 16 rus-/alkoholpåvirket, og det er litt under halvparten av de 34 omkomne.

Dette tallet innbefatter også ulykker der noen faller i sjøen fra fortøyd båt. Rapporten viser nemlig at 7 av de 16 døde omkom på vei til og fra båten, enten den lå til kai eller var oppankret i havneområdet.

Det viser seg også at promillenivået til dem som omkom etter fall til sjø når båten var fortøyd eller oppankret hadde i hovedsak meget høy promille (mellom 1,9 og 3,4). Gjennomsnittlig promille var lavere hos ruspåvirkede personer som omkom i ulykker hvor båten var i sjøen (mellom 1,0 og 2,4).

