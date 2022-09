SORG: Iranske myndigheter har slått hardt ned på demonstrasjonene i Iran. President Ebrahim Raisi uttrykker likevel sorg over Mahsa Aminis død.

Irans president: − Mahsa Aminis død har vært en sorg for oss alle

Dødsfallet til 22-åringen Mahsa Amini har skapt sjokkbølger i Iran. Onsdag forsikrer president Ebrahim Raisi at folket står fritt til å uttrykke meningene sine.

Publisert: Nå nettopp

22-åringen Mahsa Aminis døde 13. september i det iranske politiets varetekt. Dødsfallet er blitt etterfulgt av de største demonstrasjonene i landet på flere år.

Irans president Ebrahim Raisi har tidligere brukt harde ordelag om demonstrasjonene. I helgen oppfordret han til «besluttsom inngripen mot motstandere av landets og folkets sikkerhet og fred».

I en direktesendt tale onsdag kveld bruker han imidlertid en mer forsonende tone:

– Mahsa Aminis død har vært en sorg for oss alle, sier presidenten.

– Ingen bør være redd for å uttrykke sine synspunkter, legger han til.

Dødsrapporten er snart klar

Kurdiske Aminis ble pågrepet av det iranske moralpolitiet da hun besøkte slektninger i Teheran. Årsaken skal ha vært at hun brukte hijaben på feil måte.

Ifølge iransk politi døde Amini av hjerteinfarkt. Øyenvitner har på den andre siden fortalt at hun ble banket opp av politiet, og at hun døde av skadene tre dager senere. Familien til 22-åringen avviser også at hun hadde hjerteproblemer.

– Krimteknikerne vil legge frem rapporten om Mahsa Amanis død i løpet av de neste dagene, sier presidenten onsdag.

DØD: Mahsa Amini (22) fra Kurdistan døde etter å ha blitt pågrepet av det iranske «moralpolitiet».

Moralpolitiet i Iran er svært kontroversielt, og arbeider hovedsakelig med å håndheve de strenge islamske lovene i landet.

En Amnesty-rapport fra i fjor konkluderte med at menneskerettighetssituasjonen i Iran har forverret seg. Amnesty trekker blant annet frem at moralpolitiet slår hardt ned på kvinner som ikke følger påbudet om å bruke hijab utendørs.

Organisasjon: Minst 76 drept

Demonstrasjonene i Iran har nå pågått i nesten to uker. Bilder og videoer på sosiale medier viser kvinner som klipper av seg håret og brenner hijaber i gatene.

Bevegelsen har også fått medvind i resten av verden – blant annet i Norge.

Bildene på sosiale medier viser også angivelige iranske sikkerhetsstyrker som bruker vold mot demonstrantene i Iran. Amnesty hevder at sikkerhetsstyrkene skyter med skarpt mot folkemengdene.

Den Oslo-baserte eksilorganisasjonen IHR skriver at minst 76 personer mistet livet i forbindelse demonstrasjonene i løpet av forrige uke.

DEMONSTRASJONER: Store folkemengder har daglig tatt til gatene i Iran etter dødsfallet til Mahsa Amini ble kjent for nesten to uker siden. Flere kvinner klipper av seg håret i protest.

– Myndighetene må være mottagelige for innspill om hvordan loven skal håndheves, sier Raisi onsdag.

Ifølge Tehran Times mener imidlertid presidenten at kritikk og demonstrasjoner er to forskjellige ting:

– Irans røde linje er folks liv og eiendom. Vi kan ikke tillate folk å forstyrre folkets liv gjennom å oppildne til vold og utrygghet, sier han ifølge avisen.

Senest i forrige uke nektet Raisi å stille til intervju med CNNs journalist Christiane Amanpour, ettersom hun ikke var villig til å bruke hijab.