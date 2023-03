PROTEST: En demonstrant blir båret bort av opprørspolitiet i Moskva. Bildet er tatt i september – sist det var protester på gatene i Russland.

Presidenten ber russisk politi skru til: − Putin er livredd

President Vladimir Putin (70) ber russisk politi slå hardt ned på alle forsøk på å endre Russland fra innsiden.

– Skremmende! Dette kan tolkes som en oppfordring til å ta av silkehanskene, sier Berit Lindeman, leder i Helsingforskomiteen, etter å ha lest om Putins tale til innenriksdepartementet denne uken.

Politiet er den viktigste delen av innenriksdepartementet.

– Putin krever umiddelbart å undertrykke provokasjoner og ulovlige aksjoner, skriver Kreml-tro RT som overskrift på sin omtale av talen.

– Provokasjoner, ulovlige gateaksjoner og andre forsøk på å ryste samfunnet må stoppes. Må stoppes umiddelbart, blir Putin sitert på.

– Presidenten oppfordret til å «hardt undertrykke» alle forsøk fra Russlands motstandere til å påvirke situasjonen i landet, fastslår Lenta.

Putin hevder at kilder og dokumenter viser at målet er å destabilisere det russiske samfunnet innenfra, heter det i RBKs omtale av talen, som ligger på Kremls hjemmesider.

Berit Lindeman i Helsingforskomiteen igjen:

– Noen dager senere ble flere av nobelprisvinner Memorials ansatte, blant dem legendariske Oleg Orlov, oppsøkt og anklaget for å «diskreditere det russiske forsvaret».

– Hvordan tolker du dette?

– Dette vitner om at Putin er livredd for motstand og oppstand. Det kan også tolkes som reaksjon på og hevn for arrestordren som den internasjonale straffedomstolen ICC utstedte mot ham forrige uke. Det er nå ingen vei tilbake for Putin, fastslår Lindeman overfor VG.

KREML: Områdene nær Kreml er tradisjonelt mest populære for protester. Her har politiet tatt oppstilling med Vasilij-katedralen i bakgrunnen.

Den russiske presidenten sier også at det er viktig å stanse ekstremistisk ideologi, uten at han i detalj forklarer hva han mener med det. I tidligere taler under krigen har Putin blant annet snakket om at Vesten har gått til en «en radikal fornektelse av moralske normer, religion og familie».

– Ønsker vi virkelig at perversjoner som fører til fornedrelse og utryddelse skal påtvinges barn på skolen? Å bli innprentet at det visstnok finnes andre kjønn enn kvinner og menn, og bli tilbudt en kjønnsbytteoperasjon? Ønsker vi alt dette for landet vårt og barna våre? For oss er alt dette uakseptabelt, vi har en annen, vår egen fremtid, sa Putin i en tale i slutten av september.

I sin tale denne uken snakket Putin om at antallet ekstremistiske forbrytelser økte i Russland i 2022.

Nettsiden OVD-info publiserer kontinuerlig saker som handler om hvordan folk blir straffet for å være mot krigen. Deres analytiker Darja Korolenko sier til Meduza:

– Jeg har et inntrykk av at det har gått fra «konservativ putinisme» til hardere praksis.

– Med den gradvise veksten av aggresjonspropaganda vokser også sikkerhetsstyrkenes aggresjon, fortsetter hun – og forteller at de har opplysninger om at folk som er pågrepet for antikrigshandlinger, også blir utsatt for tortur av politifolk.

PÅGREPET: Hvor mange fra opprørspolitiet trengs for å arrestere én kvinne på gaten i Moskva?

Korolenko mener at det ikke lenger handler bare om dem som er mot krigen – men at også de som ikke støtter den aktivt blir forfulgt:

– Det virker å være en trend. Det er sannsynlig at jo lenger fiendtlighetene varer, desto større blir kravene om offentlig støtte til krigen og mobiliseringen.

Hun merker heller ingenting til at politiet har «gjort jobben» når det gjelder å ta folk som protesterer mot krigen.

– Masserazziaen mot Memorial denne uken er det verste vi har sett siden før krigen.