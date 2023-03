FORVENTER UNDERSØKELSER: Advokat Nils Christian Nordhus forsvarte kvinnen som i fjor ble dømt for terrordeltagelse, og. Nå forventer han at det blir gjort undersøkelser for å finne ut om søstrene som hentes hjem har vært utsatt for menneskehandel.

Advokat om Syria-søstrene: Må undersøke om de har vært ofre for menneskehandel

Norske myndigheter må undersøke om de to søstrene som natt til onsdag ble hentet hjem til Norge ble ofre for menneskehandel i Syria, mener advokat Nils Christian Nordhus.

– Jeg er overbevist om at norske myndigheter klok av skade kommer til å opprette egne saker for å finne ut om en eller begge søstrene kan ha vært ofre for menneskehandel i hele eller deler av årene de var i Syria. Jeg vil tro en slik prosess er satt i gang allerede, sier Nordhus.

Han forsvarte den eneste norske kvinnen som er dømt for deltagelse i IS – der det også kom frem at hun var offer for menneskehandel og hadde levd under tvang i flere år.

Det er den eneste dommen i Europa der dette kommer frem, så vidt han kjenner til, men det er likevel anerkjent internasjonalt at dette er viktig å undersøke, sier Nordhus.

Pågrepet på Gardermoen

De to søstrene ble pågrepet av PST da de, sammen med de tre barna sine, landet på Gardermoen natt til onsdag. Forsvareren deres, Geir Lippestad, forklarer at de var klar over pågripelsen på forhånd og at det hele gikk rolig for seg.

De to søstrene, som har vokst opp i Bærum, reiste til Syria i 2013. Historien deres ble kjent gjennom Åsne Seierstads bok «To søstre». Ifølge VGs opplysninger er kvinnene nå 29 og 25 år gamle. Den eldste av søstrene har to døtre, den yngste har én datter. Nå bistår norske myndigheter med å hente dem hjem fra al-Roj-leiren i Syria.

Mener de ikke har gjort noe straffbart

VG snakket med kvinnenes forsvarere, Geir Lippestad og Hilde Firman Fjellså, etter at de hadde møtt sine klienter på Gardermoen natt til onsdag.

I likhet med Nordhus mener de at potensiell menneskehandel må undersøkes i etterforskningen.

– Det spørsmålet er veldig relevant, sier Lippestad.

– Kvinnenes forklaring blir viktig, legger han til.

Han sier de har hatt god dialog med UD og politiet, at kvinnene ser frem til å forteller sin historie og at de er glade for at barna er i et trygt land.

– Kan få potensielt avgjørende betydning

De to søstrene er siktet for deltagelse i terrororganisasjon.

Advokat Nordhus mener at undersøkelser av om kvinnene har vært ofre for menneskehandel, må skje parallelt med etterforskning av en eventuell straffesak.

Denne konkrete saken er spesiell fordi en av søstrene var under 18 da hun dro, sier han:

– Da vil terskelen for å kunne konkludere med offerstatus være lavere enn om hun var over 18, sier Nordhus.

Han sier at å undersøke det kan få store konsekvenser for en eventuell straffesak.

– Det kan få stor og potensielt avgjørende betydning for utfallet av en eventuell straffesak mot dem dersom en utredning munner ut i at en eller begge har vært ofre for menneskehandel. Men hvilken betydning, det er usikkert, sier Nordhus.

Info Dette er saken om søstrene: De to kvinnene har somalisk bakgrunn, norsk statsborgerskap og vokste opp i Bærum.

De ble radikalisert i tenårene, blant annet etter kontakt med den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

De reiste til Syria som tenåringer i oktober 2013, og levde i terrorstaten IS frem til den ble beseiret i mars 2019.

De har vært internert i de to leirene al-Hol og al-Roj siden. Den eldste har to barn, den yngste har ett barn.

Nå hentes de hjem, med hjelp fra norske myndigheter. Årsaken til at det skjer først nå, er at det er først nå de voksne kvinnene har ønsket det. Vis mer

Jusprofessor Sofie Høgestøl, som forsker på fremmedkrigere, sier dette ble et viktig poeng i høyesterettsdommen i fjor, der en norsk kvinne ble dømt for deltagelse i terrororganisasjon:

– Da ble det satt et tydelig skille mellom når det var frivillig deltagelse og ikke. De fant det sannsynlig at hun hadde forsøkt å reise hjem etter noen måneder, sier Høgestøl.

– Men når du første har vært gift med en IS-kriger, er det ikke lett å rømme.

Dette ble dermed en formildende omstendighet.

Til info: Høgestøl er også førstevara på Stortinget for Venstre.

FORSKER: Sofie Høgestøl er jusprofessor ved Universitetet i Oslo og forsker på fremmedkrigere.

Fikk ikke reise ut av landet

Menneskehandel kan ha utartet på flere ulike måter i de IS-kontrollerte områdene.

– Det vi vet fra forskning og fra flere dommer internasjonalt, er at noen kvinner ble forledet inn i Syria og etter hvert til IS-kontrollerte områder, og så tvunget til å bli værende der, enten av ektemenn eller av omgivelsene, sier advokat Nordhus.

Mange kvinner dro også frivillig, men ønsket etter hvert å forlate Syria. Så ble de tvunget til å bli.

– Mange ble tvunget til og utnyttet til husarbeid og seksuelle tjenester. Det har rett og slett vært en grov utnyttelse av mange kvinner Det finnes mange konkrete eksempler på det, forteller han.

Professor Høgestøl sier at forskning har vist at kvinnene som dro gjerne var veldig ideologisk motiverte.

– Så er det noen som føler seg mer lurt. At de ble lovet et ganske godt liv, men heller opplevde mye tvang og frihetsberøvelse, og ble giftet bort til flere ektemenn, sier hun.

