Justisministeren: Setter ned utvalg for å granske Baneheia-saken

Justisminister Emilie Enger Mehl setter ned et eget uavhengig utvalg som skal se på saken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hvis lagmannsretten avsier en frifinnende dom er dette en av de største rettskandalene i norsk historie, sier justisministere Emilie Enger Mehl (Sp) etter Riksadvokatens avgjørelse om at Viggo Kristiansen må frifinnes for overgrep og drap i Baneheia i 2000.

- Jeg er sterkt preget over det som har kommet frem i dag.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i det populære tur- og badeområdet. Kristiansen og hans tidligere kamerat Jan Helge Andersen ble dømt.

Justisministerens tanker går nå til Viggo Kristiansen og hans pårørende, og de etterlatte i saken.

Mehl vil ikke gi noen beklagelse før det er kommet en rettskraftig dom, men er glad for at både Riksadvokaten og politidirektøren har gjort dette. Borgarting lagmannsrett skal behandle Riksadvokatens påstand om at Viggo Kristiansen må frifinnes.

– Skulle den rettskraftige avgjørelsen bli i tråd med Riksadvokatens vurdering, vil dette være en rettsskandal som mangler sidestykke i Norge. Blir det tilfelle, er de begått en enorm urett mot en enkeltperson som har fått konsekvenser for mange, fortsetter hun.

– Det vil jeg da beklage.

– Er det aktuelt å gå gjennom liknende etterforskninger eller saker med et tilsvarende bevisbilde som har vært i Baneheia-saken i kjølvannet av det som skjer?

– Det er denne saken vi nå må granske som utgangspunkt. Det er en sjelden sak. Det er få saker i Norge hvor personer potensielt har sona veldig lenge for en uriktig dom. Derfor mener jeg dette står i en særstilling, sier Mehl til VG.

JUSTISMINISTER: Emilie Enger Mehl (Sp).

Fredag kom riksadvokatens avgjørelse i Baneheia-saken: Riksadvokaten ber om at at Viggo Kristiansen frifinnes for ugjerningene i Baneheia og beklager på den sterkeste uretten som er begått mot ham.

Det har også politidirektøren og Agder statsadvokatembeter gjort.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Vis mer

Agder-politiet: – Tid for selvransakelse

Agder politidistrikt sto bak etterforskningen som ledet frem til at Viggo Kristiansen ble tiltalt for overgrep og drap i Baneheia. Nå er det tid for selvransakelse, sier politimester Kjerstin Askholt.

– Jeg beklager sterkt og tydelig, sier hun, og støtter fullt og helt en ekstern granskning som Riksadvokaten har bedt justisministeren om.

BEKLAGER: Politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt.

– Viggo Kristiansen har urettmessig sittet mange år i fengsel. I en moderne rettsstat har ansvar for å ivareta rettsikkerheten til de som siktes og dømmes i straffesaker. Det har vi totalt sett ikke klart å ivareta for Viggo Kristiansen, sier politimesteren.

– Vi har ikke klart å gi de pårørende et endelig svar i den grufulle saken med deres to små jenter som offer. Begge deler berører meg sterkt, sier politimester Askholt.

– Ord blir veldig fattige i dag, fortsetter hun.

– Hva gikk galt i etterforskningen?

– Når Viggo Kristiansen har sittet mange år i fengsel urettmessig og vi heller ikke har oppnådd målet i etterforskningen om å oppklare saken fullstendig er det klart at noe har gått veldig galt, men hva er for tidlig å si noe om.

– Saken er litt for alvorlig til å svare på stående fot, sier hun, men sier at de vil sette seg ned og gå grundig gjennom saken, og at det er et stort behov for å finnes svar.

Uavhengig granskning

På pressekonferansen fredag sa også riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at han har bedt justisminister Enger Mehl om å sette ned en uavhengig granskningskommisjon som kan komme til bunns i hva som har gått gal.

Han vil at en kommisjon skal snu alle steiner, og finne ut hvordan man skal forhindre at noe tilsvarende skjer igjen.

– Med påtalemyndighetens helt sentrale rolle i håndteringen finner jeg det klart at jeg som øverste leder av denne etaten ikke bør ha ansvar for en slik gjennomgang, sa han, og understreket samtidig:

– Jeg vil selvfølgelig uavhengig av dette umiddelbart vurdere å gjennomføre tiltak i påtalemyndigheten i påvente av en forhåpentligvis bred og uavhengig gjennomgang

1 / 3 HAR BEKLAGET: Politidirektør Benedicte Bjørnland HAR BEKLAGET: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud HAR BEKLAGET: Førstestatsdvokat Erik Erland Holmen ved Agder statsadvokatembeter forrige neste fullskjerm HAR BEKLAGET: Politidirektør Benedicte Bjørnland

Et drap står uoppklart

Når Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen, betyr det at ett Baneheia-drap nå står uoppklart.

– Når den saken er ferdig vil det være naturlig at vi setter store ressurser på å komme så langt inn som mulig i den saken som gjelder Andersen, sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud til VG etter pressekonferansen fredag.

Jan Helge Andersen ble i 2002 frifunnet for drapet på en av jentene. Nye DNA-bevis knytter ham imidlertid til seksuelle handlinger mot begge.

– I Andersens tilfelle er det slik at vi etterforsker denne saken med sikte på å ytterligere kunne avklare hans rolle, sier Maurud.

Rent praktisk må påtalemyndigheten be om at Andersens gamle, frikjennende dom gjenåpnes, dersom de skulle mene å ha bevis for at han er skyldig i begge drapene.

Dersom de ikke mener Jan Helge Andersen er skyldig, og heller ikke kan bevise at noen andre har gjort det, vil drapet stå uoppklart.