HETT: Folk nyter sommervarme i mars på stranden i Malaga.

Væromslag i Spania: Måler juli-varme i mars

Med temperaturer rundt 30 grader setter flere spanske byer varmerekorder for mars.

Så sent som i slutten av februar traff stormen Juliette den spanske ferieøyen Mallorca og dro med seg kulde og snø til store deler av den ellers solfylte ferieøya.

Snøkaoset forårsaket flere stengte veier, lange køer og strømbrudd, ifølge lokale medier. Innbyggere ble bedt om å unngå unødvendige reiser.

Ifølge det Spanias meteorologiske institutt AEMET snødde det til og med i kystområdene.

Men denne helgen snudde det igjen.

Ifølge lokale medier ble det registrert to tropenetter på Mallorca, der temperaturene ikke kom under 20 grader.

Lørdag ble flere varmerekorder for mars slått i Spania., ifølge AEMET.

I byen Palma på Mallorca målte 27,3 grader – det varmeste siden målingene startet for omkring 150 år siden. Castellón, nord for Valencia, målte hele 30,8 grader.

– Temperaturene denne lørdagen i Castellón har vært typiske for juli, skrev AEMET på Twitter.

11. mars lå temperaturene mellom 7 og 13 grader over snittet i Middelhavsområdet.

Valldemossa på Mallorca 27. februar Snø på Serra de Tramuntana i Mallorca 28. februar.

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt peker på hetebølgen som traff Spania store deler av sommerhalvåret i fjor:

– Den startet i mai og vart ei alle fall inn i oktober, sier han.

Tørken som fulgte av hetebølgen, skapte stor bekymring.

– Nå er det tendenser til hete igjen. Det skal ikke være sånn på vinteren i Middelhavet. Det skal være varmere enn her, men dette er veldig spesielt, sier Hygen.

Han peker på en kombinasjon av en værhendelse og klimaendringene som årsaken til det skiftende været i Spania.

– Generelt ser vi at temperaturforskjellen mellom ekvator og Nordpolen blir mindre. Havet i nord åpner seg mer. Selv om det er mest is på denne tiden av året, er det mindre enn for 30 år siden, sier han.

Den dempede forskjellen fører igjen til at systemene i været ikke blir holdt på plass som før.

– I et kaotisk system, kan små variasjoner gi store utslag, påpeker han.

– Må vi vente at slike store variasjoner vil forekomme oftere fremover?

– Det er milliardspørsmålet. Hvis dette er tegnet på at noe av hete bølgen fra i fjor er på vei tilbake, er det krise. Vi må håpe på litt vanligere vær. Om det er et forvarsel på det vi ser fremover, er det ikke et godt tegn, sier Hygen.

I fjor var det ekstremtørke på tre kontinenter samtidig.

Denne uken er temperaturene nærmere normalen på Mallorca, med mellom 17 og 21 grader.

– Det vanlige været gjør livet ofte litt lettere, konkluderer Hygen.