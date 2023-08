To tenåringsjenter omkom i trafikkulykke i Rakkestad torsdag

Bilen med jentene ble funnet av en beboer i området

Ulykken skjedde på Fv 123, cirka en mil fra Strømfoss i retning Rakkestad. Det var to tenåringsjenter i bilen. Begge ble bekreftet omkommet på stedet.

– Vi fikk melding fra en beboer i området i går kveld, cirka klokken 23.41. Han hadde hørt et smell, og da hadde han satt seg i bilen og tatt seg frem til skadestedet, sier operasjonsleder Atle Vesttorp til VG.







– Han fant en bil som hadde kjørt godt ut av veien og i et skogholt. Da politiet kom frem, ble det konstatert at to personer var omkommet.

Begge jentene er fra Indre Østfold.

Det har tatt tid for politiet å varsle om ulykken ettersom har vært tidkrevende å varsle alle de pårørende.

Begge blir sendt til obduksjon.

Politiet og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen har arbeidet på ulykkesstedet gjennom natten.

Videre etterforskning vil søke å avdekke årsaken til ulykken.

