GRØNT LYS: Regjeringen gir grønt lyst for NTNUs nye campus.

Regjeringen gir grønt lys til byggestart for NTNUs nye campus

GLØSHAUGEN (VG) Det er gitt grønt lys til byggestart for NTNUs nye campus. Det opplyser statsministeren under en pressekonferanse søndag.

– Jeg har gleden av i dag å være ved NTNU sammen med Sandra for å fortelle at regjeringen nå går i gang med campussamlingsprosjektet ved NTNU, sier Støre.

Sandra Borch, som nylig ble utnevnt til ny forsknings- og høyere utdanningsminister, var også tilstede på pressekonferansen.

Støre er for tiden på valgkampreise i Trøndelag. Tidligere denne helgen sa han til VG at regjeringen vil se på offentlige prosjekter innenfor bygg og anlegg igjen, etter å ha satt flere valgløfter på vent. Les mer om det her

Nå gir de altså grønt lys for byggestart for NTNUs nye sammenslåtte campus - men med en nedskalering fra det som tidligere er planlagt:

Oppstart vil være i 2024, og prosjektet vil foregå trinnvis frem til 2030.

De vil bevilge 178 millioner kroner i statsbudsjettet neste år til byggestart, og gå til Stortinget og be om at det gjennomføres med en ramme på 6,6 milliarder.

– Det var riktig og viktig å nedskalere prosjektet litt. Med dette starter vi prosjektet nå, allerede til neste år, sier Borch.

FORNØYD: NTNUs Rektor Anne Borg (til venstre for Støre) kaller byggestart en fantastisk nyhet.