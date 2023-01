KONTORET: Det spionmistenkte ekteparet hadde kontorer i dette bygget i Ljubljana.

Mistenkt russisk spionpar pågrepet i Slovenia

I Slovenia bodde de som et argentinsk ektepar i slutten av 30-årene. Men landets etterretningstjeneste mener de er russiske spioner med falsk identitet.

Ifølge den slovenske avisen SiO ble ekteparet pågrepet av landets etterretnings- og sikkerhetstjeneste (Sova) 5. desember i fjor.

Ekteparet hadde kontorlokaler i hovedstaden Ljubljana, der de drev et kunst- og antikkstudio. Ifølge slovenske medier ble de pågrepet i kontorlokalene.

Den slovenske kanalen N1 skriver at de to spionmistenkte var i Slovenia som et argentinsk ektepar i slutten av 30-årene. De skal ha startet to selskaper i landet.

Paret har mindreårige barn som nå blir ivaretatt av myndighetene.

SiO skriver at ekteparet er mistenkt for spionasje på vegne av russisk etterretning, men det fremgår ikke om det er snakk om den militære etterretningstjenesten GRU eller den sivile SVR.

SiO siterer ikke-navngitte kilder på at paret ikke bare er mistenkt for spionasje mot Slovenia, men også et annet land. Det fremgår ikke hvilket land det skal dreie seg om.

Ekteparet er nå varetektsfengslet. De kan få opptil åtte års fengsel dersom de blir dømt for spionasje, i tillegg til fem år for dokumentforfalskning.

Ifølge N1 skal en slovensk statsborger ha bistått ekteparet, men kilder opplyser til avisen at vedkommende ikke er pågrepet.

PÅGREPET: Her skal paret ha blitt pågrepet.

Tipset av utenlandsk etterretning

Ifølge kilder til SiO ble paret pågrepet som følge av en felles aksjon med utenlandsk etterretning. Ikke-navngitte kilder hevder over kanalen N1 at det skal dreie seg om den tyske etterretningstjenesten BND.

I Tyskland ble den etterretningstoppen Carstel L. pågrepet i desember, mistenkt for å ha spionert på vegne av Russland.

Carsten L. var sjef for avdeling for tekniske undersøkelser.

Der hadde han tilgang på samtaler etterretningstjenesten avlyttet, ifølge Focus. Slik fikk han tilgang på topphemmelig informasjon om blant annet terrorister, våpenhandlere og krigen i Ukraina.

Men også tysk etterretning skal ha blitt tipset om en forræder i egne rekker av en annen europeisk etterretningstjeneste. Det er ikke kjent fra hvilket land tipset kom fra.

Flere spioner tatt

Sakene kommer etter flere tunge smell for russisk etterretning i Europa. Siden Russland invaderte Ukraina for snart ett år siden, er omkring 400 diplomater utvist fra europeiske land. Samtlige var mistenkte etterretningsoffiserer under diplomatisk dekke.

Både nederlandsk og norsk etterretning har pågrepet såkalte illegalister – etterretningsoffiserer under dypt dekke. Begge hadde falsk brasiliansk identitet, men var i realiteten offiserer i den russiske militære etterretningstjenesten GRU.

I Sverige ble brødrene Peyman Kia (42) og Payam Kia (35) dømt for spionasje til fordel for GRU. Samtidig som en russisk mann sitter i varetekt, også mistenkt for spionasje på vegne av GRU.