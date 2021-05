FRIVILLIG STIKK: Det er nå fritt frem for alle nordmenn å velge å ta Janssen-vaksinen fremfor vaksinene i vaksinasjonsprogrammet. Foto: Javad Parsa

Undersøkelse: Én av fem positive til å ta Johnson & Johnson-vaksinen

34 prosent er negative og 22 prosent positive til å ta den omstridte Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson.

Publisert: Nå nettopp

Det viser en ny undersøkelse utført av Respons Analyse for VG.

Tidligere i mai annonserte statsminister Erna Solberg at Johnson & Johnsons vaksine, Janssen-vaksinen, vil bli tilbudt som en frivillig vaksine, utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Å ta denne vaksinen, som FHI ville skrote - skal bli fritt frem for alle.

– Overraskende mange

Totalt 14 prosent av de spurte sier de allerede har fått to doser, mens 21 prosent har fått én dose.

13 prosent oppgir at de er positive til å ta Janssen-vaksinen slik at flere blir raskere vaksinert, mens ni prosent har svart at de er positive til å ta Janssen-vaksinen dersom det fører til at «jeg blir raskere vaksinert».

50 prosent av de mellom 18 og 24 år, og 38 prosent under 35 år, svarer at de er positive til Janssen-vaksinen – dersom det fører til at de selv eller andre blir raskere vaksinert. Blant personer som er over 55 år, er det bare 11 prosent som svarer det samme.

– Jeg tenker at det er overraskende mange som er positive til å ta sjansen på vaksinen, og da spesielt i de yngre aldersgruppene, sier Anne Gretteberg Meyer, daglig leder i Respons Analyse.

Hun legger til at mange er positive ut over det faktum at de kan bli vaksinert selv, men for at flere kan bli vaksinert og at dette skjer samtidig som det er kommet signaler om at unge skal flyttes frem i vaksinekøen.

Beslutningen om frivillig vaksinering kom som en overraskelse på flere av medlemmene i regjeringens eget ekspertutvalg.

Helsedirektøren: Har en stor jobb å gjøre

Helsedirektør Bjørn Guldvog synes tallet høres høyt ut:

– Jeg tror vi har en stor jobb å gjøre for å forklare at denne vaksinen gir en større byrde enn RNA-vaksinene, både når det gjelder effekt og bivirkninger, sier han til VG.

– Er du bekymret?

Ja, litt bekymret er jeg for det, så skal vi etablere ordningen som gir tilbudet til de som ønsker det.

Legeforeningen sa torsdag til VG at denne ordningen er på grensen til uforsvarlig. Det er ikke helsedirektøren enig i:

– Jeg synes det er vanskelig å bringe inn uforsvarlighetsbegrepet. Vi er helt enige om å anbefale RNA-vaksinene, men når Johnson & Johnson er en vaksine som er godkjent av legemiddelmyndighetene i Europa, er det vanskelig å si at det er uforsvarlig. Og den gis i de fleste EU-land. Norge er i den helt spesielle situasjonen der vi har god tilgang på RNA-vaksiner.

Forsker: Farligere for unge

Vaksineforsker og forskningsgruppeleder ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, og medlem av ekspertutvalget, Gunnveig Grødeland, har forklart bakgrunnen til VG:

– Det vi i flertallet er imot er at det skal være et åpent valg for alle individer mellom 18 og 44 år, som regjeringen nå ser ut til å legge opp til.

Denne aldersgruppen har høyere risiko for alvorlig sykdom og død ved å ta vaksiner med alvorlige bivirkninger, enn de har ved covidsykdom, påpekte Grødeland.

Dette har også Folkehelseinstituttet (FHI) konkludert med, basert på tall fra USA:

For kvinner i alderen 18 til 50 år i Norge, er det mer risikabelt å la seg vaksinere med Janssen vaksinen enn å vente på Pfizer eller Moderna.

VGs undersøkelse viser da også at kvinner er langt mer skeptiske til å ta Janssen-vaksinen enn menn.

– Enkeltindividet kan gjøre egne valg

Bekymringen for Janssen-vaksinen er knyttet til at den har de samme sjeldne og livstruende bivirkningene som felte Astra Zeneca-vaksinen - kombinasjonen av blodpropp, blødninger og lave blodplater.

I Norge anslår FHI at 1 av 17.000 får sjelden blodpropp med AstraZeneca. Tallet for Johnson & Johnson-vaksinen er 1 av 100.000. Helsemyndighetene har vært bekymret for at

Det er likevel riktig å gi vaksinen frivillig, har Erna Solberg uttrykt:

Så lenge det blir gitt informasjon om risikoen for bivirkninger og råd om hva man skal gjøre dersom man fikk symptomer på bivirkninger, har hun tro på at «enkeltindividet kan gjøre egne valg».

Alle kan få

Mange i helsetjenesten har sagt det er etisk krevende å sette Janssen-vaksinen.

Derfor går Helsedirektoratet inn for en løsning der legen ikke legger seg opp i motivet til hvorfor pasienten har lyst på vaksinen. Det betyr at alle som vil, kan få. Men legen vil orientere:

– Legen vil aktivt oppfordre deg til å følge vaksinasjonsprogrammet og gi en helsefaglig vurdering av vaksinen, som går ut på at alle vil være mest tjent på at alle skal følge programmet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.