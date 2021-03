FOR LITE: En ny undersøkelse viser at over halvparten av studentene i Nore ikke klarer å leve på studiestøtten Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Privat

Halvparten av studentene sier studiestøtten ikke holder

Majoriteten av norske studenter forteller at studiestøtten ikke holder til å dekke daglige utgifter, viser ny undersøkelse.

52 prosent av de 997 studentene som deltok i undersøkelsen svarte nei når de ble spurt om studiestøtten dekker utgiftene. 10 prosent av de spurte har ikke studiestøtte.

Over halvparten av studenter må derfor ty til andre midler for å få hverdagen til å gå rundt. Blant annet forbrukslån og støtte fra familie.

Det er Senito Norge som har stått for undersøkelsen som er bestilt av Norsk Studentorganisasjon.

Langt under fattigdomsgrensen

I Norge er studiestøtten finansiert av Lånekassen, som utbetaler 123.519 kroner i året hvis man studerer på fulltid. Dette inkluderer ikke eventuelle skolepenger, og mesteparten er lån.

– For 2021 i Norge er fattigdomsgrensen beregnet til 247.000 kroner, sa Frp-leder Siv Jensen til VG i februar.

Det betyr at studenter som ikke jobber eller får støtte ved siden av studiestøtten, lever godt under fattigdomsgrensen i Norge.

Norsk studentorganisasjon mener at det ikke er godt nok.

– Studielånet er ikke nok til å få utgiftene til å gå rundt, sier nestleder i NSO, Felipe F. Garcia, til VG.

Gercia legger til at han ikke mener at offentligheten skal betale alle utgifter studenter har. Han mener det er bra at studenter jobber – men at studiene må komme først.

– Slik støtten er i dag legger man grunn til at studenter bruker mer tid på jobb enn studier.

Forslaget de kommer med er å øke studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det betyr en økning på omtrent 30.000 kroner i året.

HOLDER IKKE: Nestleder i NSO, Felipe F. Garcia, mener at studiestøtten er for lav. Foto: Skjalg Bøhmer Vold, NSO

Store demografiske forskjeller

Undersøkelsen viser også kontraster mellom kvinnelige og mannlige studenter.

Det er flest kvinner som ikke får det til å gå rundt.

71 prosent av kvinnene som svarte på undersøkelsen svarer nei når de blir spurt om studiestøtten dekker utgiftene. Kun 56 prosent av mennene svarer det samme.

Samtidig er det også skjevheter i alderen på studentene som mener støtten ikke dekker utgiftene.

Flest er det i aldersgruppen 22 til 23 år, der er det hele 61 prosent som svarer nei på om studiestøtten dekker utgiftene deres. Blant de yngste studentene (under 21 år) er det kun 43 prosent som mener støtten ikke er nok.

Slik finansierer de ulike studentene hverdagen

– Vi har forsøkt å finne ut av hvordan de får ting til å gå rundt, det er jo oppsiktsvekkende å se at så mange må gå til forbrukslån og oppsparte midler, sier Garcia til VG.

Slik finansierer studenter resten av utgiftene hvis ikke støtten holder:

45 prosent får hjelp av familie

44 prosent må bruke oppsparte midler

4 prosent tar opp forbrukslån

Flest i Stavanger som tar opp forbrukslån

Ved Universitetet i Stavanger er det flest som trenger hjelp av familien for å få det til å gå rundt. Der forteller hele 71 prosent at de får hjelp av dem. BI-studentene trekker også opp snittet, med 61 prosent som får hjelp av familien.

I Stavanger er det også langt flere enn gjennomsnittet som tar opp forbrukslån – hele 14 prosent. Det er altså ti prosentpoeng høyere enn for gjennomsnittet i Norge.

BEVIS: Studentleder i Stavanger, Philip Lundberg Jamissen, mener undersøkelsen er et bevis på at studiestøtten ikke er stor nok. Foto: Privat

– Disse tallene er klare bevis på at studielånet ikke er stort nok til å dekke behovet studentene har, sier Philip Lundberg Jamissen til VG.

Jamissen er studentleder i Stavanger. Han har ikke lest hele undersøkelsen, men tror det er flere grunner til at Stavanger skiller seg ut.

– Jeg har selv merket at jeg var avhengig av støtte fra mor, far og besteforeldre de første årene jeg studerte i Stavanger. Dette var fordi jeg tilhørte en av hovedgruppen studenter på UiS. Unge, tilreisende, som kommer rett fra videregående eller militæret, sier han.

Han sier at det er en del lokale studenter som bor hjemme og får støtte fra foreldrene. Samtidig tror han en del har jobbet fulltid tidligere, og derfor blitt mer vant til en hverdag med høyere forbruk.

Bekymret for studentene

Garcia i NSO sier han ikke ønsker å kommentere hvorfor han tror det er så store forskjeller, men at han er bekymret for dem som ikke har en familie med god økonomi som de kan spørre om penger.

– Da må man gå til forbrukslån i verste fall. Og da kan vi spørre oss selv: Har alle lik tilgang til høyere utdanning når det forutsetter at man har en solid økonomisk bakgrunn?

Likevel er Garcia mest bekymret for de studentene som tar opp forbrukslån.

– Det er jo noe som kan ha konsekvenser for ens økonomi resten av livet, og som avgjør man kan få lån til å kjøpe bolig for eksempel. Det er jo ikke derfor man tar høyere utdanning, man tar jo det for å bidra til velferdsstaten, sier nestlederen.

Foto: Hanna Thevik, VG

– Tenk nytt

– Jeg har stor forståelse for at det er mange som har det tøft om dagen, studenter inkludert, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Han viser til at regjeringen har lagt frem en studentpakke som både kompenserer de som har mistet inntekt, og skaper helt nye studentjobber.

– Etter at denne regjeringen overtok begynte endelig pilen for studiestøtten å peke oppover etter åtte år med rødgrønn underjustering, sier Asheim.

Han råder studenter til å tenke nytt om hvor du kan få ekstrajobb.

– Selv om det er vanskelige tider, er det flere bransjer som har behov for arbeidskraft. Og følg med på ditt studiested for utlysning av de nye studentjobbene, sier Asheim, og legger til:

– Det du absolutt ikke må gjøre er å ta opp forbrukslån! Hvis du har problemer med å betale regningene dine så er dette grunnen til at vi har Lånekassen med svært lav rente og pengene skal ikke betales tilbake før man er ferdig utdannet og i jobb.

Forskjellen på de ulike studiestedene

