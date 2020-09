OVER OSLO: I Oslo kommune er det forbudt å være flere enn 10 personer samlet i privat sammenheng. Foto: Jørgen Braastad, VG

Krever bedre begrunnelse for Oslos forbud mot private samlinger med over 10 personer

Begrunnelsen er for vag og upresis til å gjøre så stor inngripen i folks liv, mener menneskerettighetsekspert og jurist Anine Kierulf.

Tirsdag vedtok Oslo å forby at flere enn 10 personer samler seg privat.

Det vil i teorien si man kan bli straffet for å bryte forbudet.

– Med hjemmel i smittevernloven kan man fatte ganske inngripende vedtak på kommunalt nivå. Forbud som dette må bli vurdert opp mot Grunnloven og menneskerettighetene, sier Anine Kierulf til VG.

Hun peker på privatlivet, forsamlingsfriheten og religionsfriheten.

– Det kan godt hende at dette forbudet er helt nødvendig, men vi er nødt til å få vite hvorfor, hvordan og når, sier jurist og menneskerettighetsekspert Anine Kierulf til VG.

Hun etterlyser nå en begrunnelse for at forbudet er innført.

En kort setning om at private samlinger på mer enn ti personer blir forbudt – begrunnet med smittevern – er et vagt og upresist grunnlag for å gjøre så stor inngripen i livene til folk, mener hun.

Dette er forbudet fra Oslo kommune § 5 Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltagere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

Selv om antallet deltagere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltagerne kan holde 1 meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Kommunen utdyper følgende i en pressemelding: Med private sammenkomster menes alle private sammenkomster og løsere arrangementer både innendørs og utendørs. Dette kan for eksempel være fester, selskaper og andre sosiale treff i eller i tilknytning til private hjem, i parker eller andre steder utendørs. Forbudet ble vedtatt og trådte i kraft 22. september og varer i to uker. Kilder: Oslo kommune og Lovdata Vis mer

INNFØRTE FORBUD: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kunngjorde forsamlingsforbudet for flere enn ti personer i privat sammenheng mandag. Tirsdag ble det vedtatt i bystyret. Foto: Mattis Sandblad

– Nødvendig med forbud selv om det er inngripende

I en pressemelding tirsdag ettermiddag, skriver kommunen at de så det som nødvendig å gjøre dette til et forbud, ikke bare en anbefaling. På spørsmål fra VG, har kommunen ingen ytterligere begrunnelse for forbudet, men viser til begrunnelsen i bystyresaken:

«Situasjonen etter sommeren viser at anbefalinger ikke alltid er tilstrekkelig. Økningen i smittetilfeller, kombinert med erfaringen de siste ukene der anbefalinger om å unngå større sammenkomster ikke blir fulgt, gjør det nødvendig med et forbud selv om dette er inngripende.»

Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Oslo kommune sier til VG at de har jevnlig dialog med politiet, også om dette.

– Har dere bedt politiet om å håndheve forbudet?

– Forbudet mot forsamlinger over 10 personer er et veldig tydelig signal fra byrådet til Oslos befolkning. Vi ønsker ikke store ansamlinger nå på grunn av smitteøkningen de siste ukene. Vi er trygge på at de fleste innbyggerne våre skjønner alvoret og vi har fått mange tilbakemeldinger på at folk setter pris på vår tydelighet, svarer Gjørtz.

Håndhevelse, som om det eksempelvis vil skrives ut bøter for brudd, er det politiet som må vurdere, svarer kommunen videre på VGs oppfølgingsspørsmål.

Dette sier Riksadvokaten om kommunale vedtak og forbud mot sosiale samlinger VG har stilt Riksadvokaten spørsmål om hvordan politi og påtalemyndigheten skal forholde seg til forbud mot private samlinger som blir vedtatt lokalt. Riksadvokaten viser i svaret til deres midlertidige direktiv for straffesaksbehandlingen, som ble oppdatert 18. september, der det blant annet står: «Enkelte kommuner har vedtatt lokale forskrifter for å forebygge og/eller hindre spredning av koronasmitte. Noen av disse lokale forskriftene er straffesanksjonert. Varigheten varierer fra en nærmere definert tidsperiode til «inntil videre». Ved eventuell strafferettslig håndhevelse av slike forskrifter må det ses hen til den allmenn- og individualpreventive effekten en straffereaksjon vil ha, sammenholdt med belastningen for politiets etterforskning og for domstolene i de tilfeller et forelegg ikke vedtas. Det understrekes også påtalemyndighetens selvstendige ansvar for å forsikre seg om at slike lokale forskrifter har nødvendig hjemmel.» Riksadvokaten skriver videre at «forbudet i Oslo trer i kraft i dag, og det foreligger ennå ikke noen straffesaker med utgangspunkt i dette forbudet. En finner det derfor ikke riktig å kommentere problemstillingen ytterligere.» Vis mer

– Noen vurderinger må vel ha blitt gjort

Kierulf mener at vi nå er i en fase av pandemien der godt smittevern er svært viktig, men at tiden for å prøve og feile med forbud som dette, uten skikkelige begrunnelser, er forbi.



– Dersom dette forbudet kommer uten en vurdering mot grunnleggende rettigheter, er det kritikkverdig. Våre makthavere må gi gode begrunnelser. Hva ønsker de å ramme og ikke? Hvordan tenker de at dette påvirker menneskerettighetene, og hvorfor er det greit likevel?

ØNSKER BEGRUNNELSE: Jurist og menneskerettighetsekspert Anine Kierulf etterlyser grunnlaget for at det innføres et forbud mot private sammenkomster for over 10 personer i Oslo. Foto: Annemor Larsen, VG

Det andre spørsmålet Kierulf stiller, er hvordan forbudet skal bli håndhevet.

– Her tar man i bruk det sterkeste virkemiddelet til staten, nemlig straffebud. Dette setter politiet i en ganske vanskelig situasjon. Etter politiloven er det ok å oppløse fester som skaper støy, men hva med en middag i et privat hjem? Da vil forbudet mot husransakelser gjøre det vanskelig for dem å undersøke om det skjer brudd på smittevernloven.

– Det kan også tenkes at det finnes små, religiøse forsamlinger samlet i private hjem. I så fall kommer plutselig religionsfriheten inn i bildet. Hvordan skal forbudet bli håndhevet da, spør hun.

– Noen vurderinger må vel ha blitt gjort i forkant av dette håper jeg, og da må vi få vite om dem.

– Mister autoritet over tid

Jurist og ekspert på helserett Marius Storvik ved UIT sier at smittevernloven er vid og åpen når det gjelder hvilke forskrifter man kan innføre i den. Han mener lovkravet er oppfylt i denne saken – formålet er jo smittevern.

Spørsmålet om forholdsmessighet er derimot annerledes. Storvik gir følgende eksempel:

– Du har en privat fest med 15 ungdommer, og du har et privat politisk møte der 15 personer diskuterer et forbud mot at flere enn ti personer får samle seg privat. Så møter politiet opp på begge disse stedene, oppløser samlingene og skriver ut bøter, sier han.

– I det første tilfellet vil domstolen sannsynligvis si at «her er det gjort noe ulovlig, her er smittevernloven brutt». Men i det andre tilfellet vil det trolig bli gjort et unntak på grunn av grunnloven.

KRITISK TIL MANGE FORBUD: Jurist og ekspert på helserett Marius Storvik ved Universitetet i Oslo. Foto: Terje Mortensen, VG

Han mener det overordnede problemet er hva kommuner gjør i disse situasjonene:

– Truer med politi og sanksjoner? Fra et rettssosiologisk perspektiv, er det problematisk om man gang på gang skal innføre harde forbud, slik vi så med eksempelvis hytteforbudet i mars. Man oppnår kanskje effekt her og nå, men mister autoritet over tid, sier han.

– Og dersom dette ikke skal bli håndhevet av politiet i det hele tatt, men kun er ment som en sterk oppfordring?

– Hvis det er ment som en sterk oppfordring, er det jo flott. Det gir mulighet for folk til å tenke selv, og man unngår de juridiske problemstillingene. Men da vet jeg ikke hvorfor det er nødvendig med en forskrift, sier han.

Departementet i rundskriv: Politiet ser ikke behov for forbud

I et nytt rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet understreker de at det er viktig at slike vedtak er begrunnet, og at de er utformet på en klar måte.

Samtidig skriver de at politiet i praksis ofte vil ha begrenset mulighet til å undersøke om smittevernreglene blir overholdt i private hjem på grunn av forbudet mot husransakelse – med mindre det er mistanke om et lovbrudd.

«Forbud mot private samlinger over en viss størrelse vil neppe utvide politiets muligheter for dette, og de har derfor gitt uttrykk for at de ikke ser behov for forbud som dette», heter det.

Slike lokale forbud vil derfor først og fremst ha en forebyggende effekt, skriver departementet.

