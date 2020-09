Prototyp av nødrespirator fra Laerdal Medical, koblet til en modelldukke. Foto: Bernt-Erik Rossavik / Laerdal Medical / NTB

Regjeringens nødrespiratorer fortsatt ikke levert

Et halvt år etter regjeringens bestilling er de 1.000 nødrespiratorene som skulle ut til sykehusene, fortsatt ikke levert.

NTB

Nå nettopp

Respiratorene, som har en samlet kostnad på 60 millioner kroner, skulle etter planene distribueres til norske sykehus innen mai. Forsinkelsen skyldes at alle nødrespiratorene skal kvalitetsmerkes.

Uten CE-merking frykter regjeringen tap av omdømme og at det kan virke som om menneskers liv settes i fare, skriver Bergens Tidende.

les også Ikke behov for nødrespiratorene – hverken i utlandet eller i Norge

Kravet om at respiratorene må være CE-merket, kom overraskende i midten av mai og innebærer en tidkrevende og kostbar tilleggsprosess, uttalte forskningsdirektør Hanne Bjørk ved Forsvarets forskningsinstitutt til VG da.

Det ligger nå an til at mange av apparatene kan blitt gitt som bistand til organisasjoner eller fattige land. Å gi fra seg apparater som ikke er kvalitetssjekket og CE-merket kan være «omdømmemessig problematisk for Norge», skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til BT.

les også Nødrespirator-gründer: – Jeg fikk munnkurv

Prosessen med CE-merking tar normalt ett til to år for medisinsk utstyr. Det stilles ekstreme krav til dokumentasjon og det må sørges for at produktet oppfyller alle standarder for denne type utstyr. Alt i produksjonsprosessen skal kunne spores. Det gjelder alle deler, også hvilket verktøy som er brukt og hvor hardt hver enkelt skrue eller mutter er festet.

Publisert: 15.09.20 kl. 10:30

Les også