Sannheten om «Jenta i elven»

Hun rakk ikke å fylle to år. Den lyshårede jenta i den rosa kjolen ble funnet død i vannet under en bro på motorveien. «Bare Gud vet hvem hun er», står det på gravsteinen. 38 år senere skulle det endre seg.

Katarina Norrgrann/Aftonbladet

Publisert: Nå nettopp

Like over midnatt den 3. desember 1982 gikk en ung kvinne langs motorveien i Moss Point i Mississippi med et lite jentebarn i armene sine.

Kvinnen var kledd i blårutete skjorte og dongeribukser.