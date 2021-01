AVKREVES SVAR: Flere partier vil ha svar på hvorfor ruspasienter ble skrevet ut fra sykehusene.

Ber Høie redegjøre for Stortinget om rus-utskrivelser

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) er opprørt etter VGs avsløringer om pasienter som ble skrevet ut fra pågående rusbehandling under pandemien.

Sammen med Frp, ber nå Senterparti-politikeren om at helseministeren kommer til Stortinget for å redegjøre for praksisen.

– Vi må få full oversikt, sier stortingspolitiker Kari Kjønaas Kjos (Frp).

VG har avdekket at minst 77 ruspasienter ble skrevet ut fra sykehusene for å frigjøre kapasitet til coronaoppgaver i mars og april i fjor.

Lørdag fortalte VG om Atle og Roy som begge ble skrevet ut fra rusbehandling under pandemien.

Roy Hansen tok sitt eget liv ni dager etter et avrusningsopphold som ble avsluttet 3. april i fjor.

– Det var rystende og opprørende å lese. Rett og slett nitrist, sier Kjersti Toppe som er helsepolitisk talsperson for Senterpartiet.

Hun ble svært overrasket over at helseforetakene har skrevet ut ruspasienter på døgnbehandlinger under pandemien.

– At det kunne bli krevende tider og harde prioriteringer, har vi forstått, sier Toppe.

– Men jeg trodde ikke sykehusene ville la det gå så langt som at de faktisk skrev ut ruspasienter.

VIL HA TALL: Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Foto: Odin Jæger

Nå vil hun be helseminister Bent Høie om å redegjøre for Stortinget om praksisen til helseforetakene.

– Stortinget må få vite alt om omfang og konsekvenser for pasienter som ble skrevet ut eller opplevde avlyste behandlinger på rus- og psykiatrifeltet, sier Toppe.

– Vi har stilt Høie spørsmål om sårbare grupper. Men det er gjennom media vi får vite tallene og de faktiske konsekvensene.

Til VG sier Høie at han har informert Stortinget om utfordringer også på rusfeltet etter nedstengingen.

– Jeg er litt overrasket over at Toppe ikke har fulgt bedre med, sier han.

– Jeg har også kommunisert at vi i størst mulig grad må beskytte akkurat denne sårbare gruppen. Veldig klare styringssignaler fra oss og ut til helseregionene, har regjeringen gitt.

– Irriterer meg

VG har tidligere skrevet at over 50 000 avtaler ble utsatt og avlyst ved psykiatriske avdelinger på norske sykehus de første månedene av pandemien.

5400 pasientavtaler ble utsatt og avlyst i rusklinikkene, viser tall som VG har fått fra helseforetakene.

Dette er tall som Toppe sier hun aldri har sett før.

– Og det irriterer meg at Stortinget ikke blir informert, sier Toppe.

– Det er et demokratisk problem at disse tallene ikke blir gjort tilgjengelig for oss automatisk, fra helsevesenet eller Høie.

Hvis det kommer en tredje smittebølge, trenger politikerne fakta om konsekvenser av pandemihåndteringen, mener Toppe.

– Fakta trenger vi for å få vite hvem som har ansvaret, og for å kunne unngå at lignende skjer igjen.

Kari Kjønaas Kjos (Frp) – medlem i helse- og omsorgskomiteen, vil også ha fakta. I alle de 15 årene hun har sittet på Stortinget har hun vært opptatt av rusavhengige.

DE SVAKESTE: Kari Kjønaas Kjos fra Frp har vært bekymret for situasjonen til de rusavhengige under pandemien. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Kjos mener de er blant de mest sårbare i samfunnet, fordi de ofte lever med dårlig helse, boforhold og økonomi.

– Når de er innvilget et behandlingstilbud, er det fordi de virkelig trenger helsehjelpen, sier Kjos.

– Å skrive ut før tiden, i strid med pasientens vilje, er til stor fare for deres liv, og det vet de som skriver ut, sier Kjos.

Under pandemien har fokuset vært på eldre på sykehjem og sårbare barn, men ikke rusavhengige, mener Kjos. Også hun vil ha offisielle tall fra helseministeren.

– For meg er en utskriving, en utskriving for mye. Bare at det har skjedd, er helt uakseptabelt. Men vi må nå få full oversikt, sier Kjos.

Hun vil også vite hvilke behandlingssteder som ikke skrev ut pasienter.

– Hva var det de gjorde? Da er min mistanke at de private har vært flinkere til å opprettholde tilbudet enn det offentlige.

– Sårbare ble sviktet

Et enstemmig storting vedtok i oktober, etter et forslag fremmet av Arbeiderpartiet, at regjeringen skal utarbeide klare retningslinjer for hvordan rusavhengige, sårbare barn og unge, funksjonshemmede og mennesker med alvorlige psykiske lidelser skal ivaretas ved en eventuell ny nedstenging.

– Det begynner å bli veldig tydelig at sårbare grupper ble sviktet da koronaen kom, sier Tellef Inge Mørland (Ap) fra helsekomiteen.

– Da pandemien traff Norge var det grupper som allerede var sårbare som fikk størst belastning, og ruspasientene var blant dem.

De har gjennom mange år fått mangelfull oppfølging, sier Mørland.

UROVEKKENDE: Tellef Inge Mørland fra Arbeiderpartiet reagerer på at rusavhengige ble overlatt til seg selv. Foto: PETER MYDSKE

– Det er en tap-tap situasjon, både for den enkelte og for samfunnet, når rusavhengige blir skrevet ut av døgnbehandling og overlatt til seg selv.

Til VG sier Bent Høie at han er «virkelig berørt» over å lese å lese om ruspasientene som ble utskrevet i begynnelsen av pandemien.

– Det kom utrolig, mange store negative konsekvenser av den situasjonen som oppstod, sier han.

– Det var dette som var hele Norges sterk ønske: Å beskytte de mest sårbare.

– For disse 77 som ble skrevet ut, kan det ikke føltes som å bli beskyttet?

– Det er jeg helt enig. Derfor var det også så ekstremt viktig å få kontroll over smitten så raskt som mulig, så det ikke skulle ramme enda flere, over ennå lenger tid, sier Høie.

– For å beskytte de sårbare må tjenesten fungere. Det var min store bekymring på det tidspunktet, sier Høie.

– I dagene rundt 12. mars var det et stort arbeid i alle helsetjenestene for å ta ned aktivitet, fordi man var veldig bekymret for å bli overveldet av covid-19-pasienter og bekymret for å få smitte inn i tjenesten. Mange i helsetjenesten var selv i karantene.

– Var det forsvarlig å skrive ut ruspasienter, midt under en pandemi?

– Det er veldig vanskelig å svare på. Det er noe vi kommer til å få evaluert.

Denne våren vil regjeringens oppnevnte granskningskommisjon levere arbeidet sitt, der de har undersøkt alle sider av myndighetens håndtering av coronakrisen.

– Hver enkelt virksomhet i hver enkelt kommune blir evaluert og så må vi lære av det.