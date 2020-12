STRAMMER INN: Øykommunene Hitra og Frøya i Trøndelag er nå samkjørte om å stramme inn coronareglene slik at de er ennå strengere enn de nasjonale reglene. Foto: Gisle Oddstad

Smitten i Trøndelag: Hitra og Frøya strammer inn

Bare timer etter at Stjørdal i Trøndelag avlyste hele romjulen, setter også nabokommunene Hitra og Frøya foten ned.

Publisert: Nå nettopp

Fra og med mandag kveld fjerde juledag kan du ikke ha flere enn fem gjester og ikke flere enn fem nærkontakter i løpet av en uke i Trøndelag-kommunene Hitra og Frøya.

Alle offentlige arrangementer forbys, og organisert aktivitet for alle over 19 år er forbudt.

Forskriften trer i kraft 28. desember klokken 23, og skal vare til 4. januar. I en felles pressemelding fra de to kommunene, er det imidlertid ingen skjennepreken til innbyggerne:

– Det at vi nå innfører en forskrift er IKKE et signal om mistillit til de tiltak og anbefalinger dere innbyggere allerede legger ned en betydelig innsats i. Forskriften innføres for å rydde, tydeliggjøre og forsterke de tiltak kommunelegene anser som nødvendig i den smittesituasjonen øyregionen nå står i, skriver Frøya kommune i pressemeldingen.

Treningssenter og lignende lokaler skal holdes stengt, heter det i forskriften.

Tett sammenvevde kommuner

Hitra har 45 smittetilfeller de siste 14 dagene - majoriteten av smittede under hele pandemien, viser VGs oversikt. Frøya, som ikke har hatt smitte i det hele tatt under pandemien, har de siste to ukene registrert fem smittetilfeller.

– Her på Frøya har vi ikke hatt smitte før nå like før jul. Likevel har vi hele veien samkjørt oss med nabokommunen Hitra. Vi anser oss som en smitteregion og en bo- og arbeidsmarkedsregion, sier ordfører Kristin Furunes Strømskag.

Hun forklarer at det er kommuneoverlegen som nå har gjort hastevedtaket, men at bakgrunnen er man nå vil slå ned utbruddet raskt.

Smitten i Trøndelag har for alvor skutt fart - både i Trondheim og flere steder rundt. Mens Trondheim har strammet inn reglene og koblet inn politiet for å bistå i håndteringen av sosiale samlinger og konsekvensene av dem, har Stjørdal mandag bestemt at romjulen «avlyses»:

Innbyggerne bes nå om å avstå fra å være sammen med noen andre enn dem i sin egen husstand.