FLERE DØDE: Minst 14 coronasmittede personer har dødd i Norge denne uken, to av dem her på Ahus.

Coronadødsfall i Norge på april-nivå

Minst 14 coronasmittede personer har mistet livet i Norge så langt denne uken. Vi må tilbake til april for å finne tilsvarende tall.

Mandag denne uken dør fire personer ved ulike institusjoner rundt om i Norge: To ved Liertun sykehjem i Lier – der fire coronasmittede beboere er døde.

Ved Ahus dør en coronasmittet kvinne som bodde på sykehjemmet Villa Skaar Valstad, som den fjerde beboeren av totalt seks som nå er døde etter coronautbruddet i kommunens institusjoner.

I Bergen dør en beboer ved Løvåsen sykehjem samme dag.

Utover i uken fortsetter det slik, og onsdag passerer Norge 300 coronarelaterte dødsfall hittil i pandemien. Så langt har minst 14 coronasmittede personer dødd denne uken. «Minst» fordi det kan være tilfeller vi ikke kjenner til enda.

– Det var et økende antall smittetilfeller i Norge de siste ukene og antallet innleggelser på sykehus har nærmet seg halvparten av toppnivået i mars måned, da 324 pasienter var innlagt på det meste. Både dødsfall i sykehus og et smitteutbrudd ved et sykehjem i Eidsvoll bidrar sterkt til at flere coronasmittede personer har mistet livet den siste uken, forklarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

– Minner oss om alvoret

Halvparten døde ved sykehus og halvparten døde ved sykehjem. Vi må tilbake til uke 17 i slutten av april for å finne flere coronadødsfall i løpet av en uke i Norge, viser VGs oversikt.

På onsdag kommer beskjeden om at et barn innlagt ved Haukeland universitetssjukehus døde av coronarelatert sykdom. Barnet hadde en alvorlig, bakenforliggende diagnose.

– Først og fremst er dette et dødsfall som minner oss om alvoret, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG da.

Vi har ennå ingen løsning, og må etterleve tiltak for å ha kontroll, understreket hun.

Nakstad forteller til VG at han tror vi vil se flere dødsfall de neste ukene og fortsatt et tresifret antall innleggelser i sykehus en stund til. Han understreker at dersom man lykkes med å slå tilbake smitten, så vil færre mennesker miste livet, samtidig at det da heller ikke vil være like stort behov for inngripende tiltak i samfunnet.

– Sitter dere med et inntrykk av at befolkningen har undervurdert farligheten av viruset i sommer og senhøsten?

– Vi tror mange er klar over at covid-19 er en alvorlig sykdom, men det er selvsagt noe folk flest ikke går rundt og tenker på hele tiden – spesielt var det nok ikke slik i sommer da smittetallene var lave og vi kunne leve relativt normale liv uten at mange ble smittet eller lagt inn på sykehus, svarer Nakstad.

Flere sykehjemsutbrudd

Fire av de døde denne uken var i 90-årene, fem var i 80-årene, én var i 70-årene og én var i 50-årene. Med unntak av barnet, kjenner ikke VG alderen til resten av de døde.

I løpet av pandemien har FHI blitt varslet om 83 utbrudd i helseinstitusjoner. Bare de to siste ukene er det snakk om 17 slike utbrudd - hvorav 12 av dem er på sykehjem.

Det reelle antallet er trolig høyere, fordi ikke alle utbrudd varsles om, skriver FHI i sin ukesrapport. VGs oversikt viser at en overvekt av dødsfall totalt under pandemien fortsatt har skjedd ved sykehjem:

