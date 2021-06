SURR I VAKSINETIMENE: Etter regjeringens endring i planer må mange kommuner endre folks vaksinetimer. Foto: Helge Mikalsen

Vaksinetimen til titusenvis flyttes i sommer - skaper frustrasjon og forvirring

Inn mot sommeren vil mange få beskjed om at vaksinetimen for dose to blir flyttet. Det skaper frustrasjon og forvirring i befolkningen, varsler flere kommuner. Folk må møte til den nye timen de får, sier helseminister Bent Høie (H).

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hvor lang tid det skal gå mellom vaksinedose én og to har endret seg flere ganger.

Bare noen dager etter at kommunene fikk beskjed om å vaksinere innbyggere med ni ukers intervall mellom dosene, gikk regjeringen tilbake til 12 uker.

Det fører til at flere titusener mennesker må få ny innkalling til sin time for andre dose, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) til VG. FHIs inntrykk er at dette gjelder for «ganske mange» kommuner.

– Det er en stor utfordring for kommunene å flytte andredosen fra ni til tolv uker for folk som allerede har fått time til andredosen, sier overlege i FHI, Preben Aavitsland.

Hensikten med flyttingen er at den gir andre mennesker mulighet til å få sin første dose tidligere, forklarer Aavitsland.

OVERLEGE I FHI: Preben Aavitsland. Foto: Annemor Larsen / VG

– Påvirker folks planer

Trondheim er blant kommunene som er frustrert over det de kaller «vingling» mellom ni- og 12-ukers intervall mellom dosene.

– Det betyr at noen personer får flyttet på time som igjen påvirker folks planer. Dette skaper frustrasjon for de det gjelder. Og vi snakker om flere tusen som rammes av dette, sier vaksinesjef i Trondheim, Helge Garåsen, til VG.

Dette skaper stor frustrasjon i systemet, og forvirring for en del av de førstegangsvaksinerte, opplever kommunen.

– Forvirring blant befolkningen

Utfordringen er at intervall-ordningen har tilbakevirkende kraft. Det vil si at personer som er vaksinert med første dose fra og med 17.mai, må få ny time for dose to - tre uker senere enn først antatt.

Stavanger kommune sliter også med dette.

– Vi opplever at stadig skifte i intervall gir store utfordringer. Det gjelder både i planleggingen av vaksinering og fordi det skaper forvirring blant befolkningen, sier leder for vaksinetjenesten i Stavanger, Marianne Amdal, til VG.

– Uheldig

I Asker er det flere innbyggere som har fått timen sin flyttet ikke bare én, men to ganger, opplyser Asker kommune til VG.

– Vi mener at dette er uheldig, og har forståelse for at mange blir frustrerte. Samtidig er det viktig å si at dette er forhold vi ikke rår over da tilgang på vaksiner varierer fra uke til uke, sier Mona Wold, avdelingsleder for vaksinasjonsklinikken i Asker.

De stadige endringene er krevende for innbyggerne å forholde seg til, opplyser også koordineringsansvarlig for vaksineringen i Drammen kommune, Kristina Vejlgaard:

– Spesielt når det berører ferieavvikling og planlagte timer. Det er selvfølgelig krevende for FHI og oss som kommune også, men vi forsøker å være så smidige vi kan i dette systemet, og er forberedt på at det vil komme flere endringer når vi starter på 2. doser, sier Vejlgaard.

Noen kommuner, som Fredrikstad, Bergen og Bærum, har avventet med å endre intervall fra ni til 12 uker - eller har på andre måter ikke blitt berørt av endringene. De har derfor ikke hatt store problemer.

Høie: Folk må møte opp også i ferien

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) beklager endringen i vaksineintervall:

– Jeg synes det er veldig leit at vi måtte gjøre det, men alternativet fremstår som mye dårligere - nemlig at vi forsinker vaksinasjonen av befolkningen.

Foto: Helge Mikalsen

Høie fortsetter:

– Jeg tror det er viktig at vi klarer å få vaksinert flest mulig med første dose, og da måtte vi gå tilbake igjen til 12 uker.

– Kunne dere gjort dette mer forutsigbart for kommunene?

– Vi kan alle gjøre en bedre jobb, og jeg skulle gjerne vært foruten at vi måtte gå tilbake til 12 uker.

Folk som får flyttet timen må forholde seg til at dette er en del av usikkerheten vi lever i, sier Høie:

– Og de må stille opp på den nye timen de får. Selv om det er midt i en ferie.

– Å flytte timen fram kan man nok bare glemme

Flere av kommunene melder til VG om stor pågang på telefonene fra folk som ønsker å bytte vaksinetimen for sin andre dose.

– Vi hører fra kommunene at det er en del som vil flytte timen fram eller utsette den for at det skal passe med ferien, sier overlege Aavitsland i FHI.

Det sikreste er at man takker ja til det første tilbudet man får, sier Aavitsland. Han påpeker også at ombooking kan skape ekstra arbeid for pressede vaksinasjonssentre i en hektisk periode.

Slik er kommunenes vaksineinnkalling Disse ulike ordningene for vaksineinnkalling opererer kommunene med: Noen kommuner setter opp time og sender SMS med beskjed om denne timen. Da kan man svare eller logge seg på hjemmesiden og bytte time til senere.

Andre kommuner sender beskjed om at man selv kan bestille time. Da kan man logge seg på og bestille time når det passer.

Andre kommuner har helt andre ordninger. Kilde: Folkehelseinstituttet Vis mer

– Å flytte timen fram kan man nok bare glemme, men å utsette den kan nok gå i de fleste kommuner.

Kommunene har ulike ordninger for vaksineinnkallingen, men uansett ordning skal folk kunne ordne time til en dag de er hjemme, sier Aavitsland.

Ikke ring kommunen unødvendig, råder han.

– Det er uansett svært viktig at man avbestiller en time man ikke kan benytte. Da slipper vaksinasjonsteamet ekstra arbeid og kan kalle inn en annen i stedet.