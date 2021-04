Klikk for å aktivere kartet

Tok seg over svenskegrensen på ski for å unngå karantenehotell

Påskeaften måtte en mann hentes ned fra fjellet av Norsk folkehjelp etter et kreativt forsøkt på å omgås karantenehotellreglene, skriver Adresseavisen.

Ifølge Adresseavisen ble mannen i slutten av 50-årene oppdaget av to fiskere ved Essandsjøen lørdag ettermiddag. Han skal da ha vært kald, våt og forkommen.

– Planen hans har vært å gå på ski over grensen og bli hentet av sønnen sin i Stuggudalen for å unngå karantenehotell, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Wenche Johnsen til avisen.

Mannen ble tatt med til en lavvo av fiskerne, før Norsk Folkehjelp hentet ham ned fra fjellet.

– Vi fikk en anmodning fra politiet om å hente ned en skiløper. Det var et helt rutinemessig oppdrag, sier Odd Ivar Ekker som leder Norsk Folkehjelp i Tydal til VG.

Han beskriver oppdraget som helt udramatisk - de noe sjeldne omstendighetene til tross.

– Det var ruskevær, delvis snø og vind. Mannen hadde behov for bistand, sier Ekker - og henviser videre til politiet for detaljer utover dette i saken.

Til Adresseavisen forteller operasjonsleder Wenche Johnsen at mannen er i slutten av 50-årene og bosatt i Trondheimsområdet.

Mannen vil nå bli anmeldt for brudd på karantenebestemmelser for ulovlig grensepassering. Operasjonsleder Johnsen sier også at han trolig vil bli stilt ansvarlig for erstatning av redningsaksjonen.

– Det koster penger å bli hentet ut av en tilredningsgruppe. Så det blir uansett en dyr affære. Det er mye styr for å slippe karantenehotell, sier Johnsen.

VG har vært i kontakt med politiet i Trøndelag mandag, som viser til uttalelsene til Adresseavisen.