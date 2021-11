PROSTEST: Klimaaktivisten Greta Thunberg taler på hovedscenen på George Square som en del av Fridays for Future Scotland-marsjen under Cop26-toppmøtet i Glasgow.

Greta Thunberg: Klimatoppmøtet er en fiasko

Går hardt ut mot klimatoppmøtet i Glasgow. – En to uker lang feiring av business as usual, sa hun til tusenvis av fremmøtte demonstranter fredag kveld.

Av Elise Rønnevig Andersen

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (18) sier fredag at klimatoppmøtet i Glasgow, COP26, er mislykket.

Det melder nyhetsbyrået AFP og flere utenlandske medier.

Sammen med flere tusen andre unge klimademonstranter marsjerte hun fredag gjennom Glasgow i protest mot det de mener er manglende klimainnsats fra verdens ledere.

Uttalelsene kom da hun etterpå gikk på scenen i Glasgow foran tusenvis av unge demonstranter fredag kveld.

Thunberg sparte ikke på kruttet i sin omtale av toppmøtet, der verdens ledere har vært samlet for å komme til enighet om felles mål for kampen mot global oppvarming.

Thunberg retter kraftig kritikk mot klimatoppmøtet og lederne til stede.

– Lederne gjør ingenting. Det virker som hovedmålet deres er å fortsette å kjempe for status quo, sa Thunberg til publikum, ifølge BBC:

– Vi er lei av deres «bla, bla, bla». Lederne våre leder ikke, sa hun til tusenvis av fremmøtte ungdomsdemonstranter.

Hun fortsatte med å si at COP26 har blitt kåret til «den mest ekskluderende COP noensinne».

Ifølge BBC kalte hun klimatoppmøtet en «global greenwash-festival», en «fiasko» og en «PR-øvelse».

Hun sa videre at hun var lei av tomme løfter.

ENGASJERT: Klimaaktivistene Greta Thunberg og Vanessa Nakate holdt fredag tale for unge demonstranter etter å ha marsjert gjennom gatene i Glasgow.

Også tidligere i Glasgow har den svenske tenåringen gått hardt ut mot verdenslederne.

– På COP er det bare politikere og folk med makt som later som om de tar fremtiden vår alvorlig. De later som om de tar på alvor menneskene som allerede i dag rammes av klimakrisen, sa klimaaktivisten under en demonstrasjon i Glasgow tidligere i uken.

Før hun avsluttet fredagens tale, takket Thunberg alle for at de deltok på marsjen.

Også lørdag er det planlagt en demonstrasjon i Glasgow. Da håper arrangørene på 50.000 deltakere.

Thunberg oppfordret tilskuerne til å møte opp i morgendagens marsj også.

COP26 varer til 12. november, men selve toppmøtet som samlet verdens ledere, er over.