BLE FUNNET SKUTT: En mann i

Mortensrud-skyting: Politiet jakter navngitt person

Politiet jakter nå en navngitt person etter at en mann ble funnet skutt på Mortensrud søndag kveld.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres.

Det bekrefter Per Thomas Omholtm politiinspektør og seksjonspåtaleleder i enhet øst til VG.

– Etterforskningen så langt har gitt oss navnet, men jeg kan ikke si noe om hvorfor vi mener det er denne personen som er involvert, sier Omholt videre.

Det er ikke tatt ut noen formell siktelse i saken, men den etterforskes som grov kroppskade.

Den fornærmede mannen ble avhørt i løpet av natten, men Omholt vil ikke gå nærmere inn på hva som kom frem i avhøret.

– Det er fortsatt ingenting som tyder på at dette er et tilfeldig offer, svarer han på VGs spørsmål om det er noen relasjon mellom den fornærmede mannen og gjerningspersonen politiet nå jakter.

Jakter videobevis

Politiet jobber videre med flere etterforskningsskritt, inkludert å lete etter videomateriale.

– Det er sannsynlig at det er fanget noe på film her, opplyser Omholt.

Bakgrunnen for at politiet tror det finnes noe på video, er at hendelsen har skjedd på offentlig sted. Politiet mener åstedet er på en parkeringsplass/garasjeanlegg ved et boligsameie, mens fornærmede ble påtruffet ved Mortensrud kirke. Det var en privatperson som varslet politiet.

– Vet dere hvordan den fornærmede kom seg fra åstedet og til kirken?

– Vi vet hvordan fornærmede kom seg dit, men jeg vil ikke gå inn på det nå.