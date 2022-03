En person død etter snøskred i Troms

Til sammen syv personer var involvert i to skredhendelser i Lyngen onsdag ettermiddag. En person er bekreftet omkommet.

I løpet av kort tid gikk det to snøskred i Lyngen kommune i Troms onsdag ettermiddag.

Først ble to personer tatt i et skred like før klokken 17. Deretter ble et turfølge på fem tatt i et nytt skred rundt klokken 17.50.

En person er omkommet og fire personer er skadet etter de to snøskredene, melder politiet i en pressemelding klokken 20.

– Arbeidet med å hente ut skadede og omkomne pågår, skriver politiet i meldingen.

Det er ifølge politiet ikke grunn til å tro at det er flere personer involvert. Begge er utenlandske turfølger.

– Vi jobber med å få samlet opp mannskap og gjøre oss ferdig på stedet. Det gjenstår en etterarbeid, sier operasjonsleder Lennart Steffensen til VG.

Krevende værforhold

Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Forsvarets helikoptre, Norske redningshunder, Norsk Radio Relæ Liga, Hovedredningssentralen og redningshelikopter fra Banak har bistått politiet i søk etter personene.

I en oppdatering klokken 19.15 opplyste politiet til VG at samtlige som ble tatt i de to skredene skredet var gjort rede for.

Politiet sa da at fire av disse er skadet – én av dem som ble tatt i det første skredet og tre av de fem som ble tatt i det andre. Skadeomfanget er så langt ukjent.

Redningsarbeidet var ifølge politiet krevende, med bratt terreng og dårlig sikt.

– Det er veldig bratt terreng i området, vi kan ikke lande med helikopter i området og skal derfor heise ned mannskap fra SAR Queen, sier operasjonsleder Eirik Kileng til VG klokken 18.43.

– Vi jobber med å få frem mannskap og har utfordringer i forhold til været. Det er snøbyger og dårlig sikt, sa operasjonsleder Lennart Steffensen til VG litt tidligere.