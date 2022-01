NÅ HAR UVÆRET GYDA GITT SEG, SE FORSKJELLEN: Fylkesvei 6150 ble oversvømt av Gyda. Skolene i bygda Surnadal ble stengt og folk kom seg ikke hjem fra jobb på grunn av stengte veier. Over denne oversvømte veien måtte brannvesenet fraktes med traktor for å delta i evakueringsarbeid. Og noen heldige ansatte ved oppvekstsenteret fikk også traktorskyss slik at de kunne komme seg hjem til kvelden. Dagen etter var vannet borte og veien åpnet igjen.