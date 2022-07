Sjøen «forsvinner» - som en tsunami

Marianne Eggum var onsdag ettermiddag nede på stranda på Utsira, da hun så vannet forsvinne utover i havet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag denne uka ble det registrert et jordskjelv på 5,9 på jordskjelvskalaen, på Atlanterhavsryggen vest for Svalbard. Eggum lurte på om det hun så kunne ha en sammenheng med jordskjelvet.

– Det var helt rart å se på. Vi ble bare stående og se på med store øyne, sier Marianne Eggum (59) som onsdag kunne observere fenomenet på Utsira, som ligger vest for Karmøy.

Eggum og mannen kom kjørende ned til stranden, da de så at vannstanden var unormalt høy, sammenlignet med det som er vanlig i området.

– På den tiden det tok oss å gå ut av bilen hadde vannet trukket seg tilbake flere centimeter. Da trakk jeg frem mobilen med en gang, og begynte å filme.

I løpet av en fem minutters tid hadde mesteparten av vannet trukket seg ut fra land, og flommet inn tilbake igjen på stranden.

– Jeg tenkte at det var snakk om en liten tsunami, sier Eggum til VG.

TSUNAMI: Marianne Eggum var fascinert av hva hun så på stranden på Utsira.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

Jordskjelv

CEO ved NORSAR (Norwegian Seismic Array), Anne Strømmen Lycke, sier at jordskjelvet var for langt unna norskekysten til å alene gi slike endringer i vannmønsteret, så lenge i etterkant.

– Det var en lignende situasjon for et par år siden, ved ytre Nordfjord. Da undersøkte instituttet om det kunne ha vært flere sammenfallende hendelser. Blant annet om det hadde gått et undersjøisk ras nærmere kysten rundt samme tid som jordskjelvet. Det kunne i større grad forklare endringene i vannmønsteret, sier Lycke.

– Det kan ha vært en mulighet også i onsdagens hendelse.

Forskningsinstituttet skriver at jordskjelv av denne styrken ikke skjer hvert år, men er forventet av og til i området rundt Atlanterhavsryggen.