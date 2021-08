JONAS I NORD: Jonas Gahr Støre er i Kirkenes for å snakke om Arbeiderpartiets nordområdepolitikk og Norges forhold til Russland. Foto: Naina Helen Jaama, VG

Jonas Gahr Støres Russland-plan: Mer dialog

KIRKENES (VG) Jonas Gahr Støre mener Norge burde snakket mer med Russland etter annekteringen av Krim-halvøya, og er bekymret for landets utvikling.

– Nordområdene skal være et hovedsatsingsområde for Arbeiderpartiet.

Det lover statsministerkandidat Jonas Gahr Støre mellom fiskesuppen og multedesserten, på velkomstmiddag hjemme hos den tidligere ordføreren i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.

I denne satsingen inngår også Norges forhold til nabolandet Russland.

– Det er en stor nabo Norge har lang tradisjon av å stå sammen med. Vi deler eierskapet til torsken i Barentshavet, og et godt forhold er viktig for å ivareta denne viktige ressursen. Norge skal være pålitelig, fast og konsekvent i møte med Russland, sier Støre.

Foto: Naina Helen Jaama, VG

Etter Russlands annektering av Ukraina i 2014, gikk det fem år før statsminister Erna Solberg reiste til Russland for å møte president Vladimir Putin. Støre mener det var riktig å reagere tydelig angående krigføringen, men er kritisk til at man kuttet drastisk ned på dialog og kontakt.

– Dialog kan også brukes til å si det man mener rett ut, og dersom man velger å slutte å snakke med den den andre parten, kan også det å gjenoppta samtalen bli sett på som et tegn på svakhet, sier Støre.

GRØNN NÆRING: Støre snakker om hvordan Nord-Norge kan levere grønne næringer, som batterier, hydrogen, bærekraftig reiseliv og mineralutvinning under middagen med flere Arbeiderparti-ordførere fra nord. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Bekymringsfull utvikling

Tidligere i år har det vært flere medieoppslag om den Putin-kritiske politikeren Aleksej Navalnyj, som ble forsøkt forgiftet og som senere ble fengslet i Russland.

I april signerte også Vladimir Putin en ny lov som lar ham stille til gjenvalg i ytterligere to perioder, etter at hans nåværende periode er over i 2024. Det betyr at han i praksis kan regjere i 15 år til.

Foto: Naina Helen Jaama

– Det er bekymringsfullt at utviklingen ikke følger den flere land i Vest-Europa har hatt, med sterkere rettsstat, mer demokrati og mindre korrupsjon. En utvikling i negativ retning for sivilsamfunnene er ikke bare negativt for menneskene som bor der, men også for nabolandene og samarbeidsklima, sier Støre.

– Vil du si at dere vil ha en mykere linje mot Russland enn Solberg-regjeringen har hatt?

– Vi trenger en mer aktiv politikk for å løse problemer og utløse muligheter for folk på begge sider av grensen, og vi må fremme og forsvare norske interesser i et Arktis der så mange melder seg på. Da må naboene og kyststatene Norge og Russland samarbeide bedre i nord. Det handler ikke om å være myk, men mer til stede, tydelig og synlig, sier Støre.

