SATTE FYR PÅ TING: Naboen forteller om hvordan hun opplevde mannen som nå er sikter for drap og grov kroppsskade.

Nabo reagerte på knivangrep-siktet: − Kontaktet politiet for en måneds tid siden

BERGEN (VG) En nabo forteller at mannen som er pågrepet etter knivangrepet på Nav i Bergen, har fremstått ustabil over lengre tid. Nylig skal han ha satt fyr på ting utenfor leiligheten.

Publisert: Nå nettopp

– For en måneds tid siden kontaktet jeg politiet fordi han sto utenfor her og brant ting – deriblant satte fyr på noe emballasje, sier en nabo av den siktede mannen i 30-årene, som ønsker å være anonym.

På en pressekonferanse mandag kveld sier politiet at de på nåværende tidspunkt ikke er kjent med en slik hendelse.







Naboen filmet imidlertid at en mann står og tenner på noe på bakken, og at politiet kommer til stedet i en sivilbil med blålys. Mannen fortsatte å sette fyr på ting etter at politiet forlot stedet, ifølge naboen. VG har sett video av deler av hendelsen.

Naboen forteller til VG at hun har opplevde den siktede mannen som ustabil over lengre tid.

– Jeg synes han er skummel. Sist gang jeg skulle i kjelleren, drev han og knuste ting der nede. Han kan også trampe, skrike og bråke i oppgangen, sier naboen.

Les også: Ansatte ved kontoret utsatt for drapstrusler i årevis

Studerte i Bergen

Siktede etter knivangrepet på Nav i Bergen er norsk statsborger, født i Libya. Han kom til Norge som kvoteflyktning sammen med familien, under borgerkrigen i Libya i 2011. For noen år tilbake var han student i Bergen.

Mandag formiddag skal mannen i 30-årene ha knivstukket to kvinner på Nav Årstad på Danmarks plass i Bergen sentrum.

En kvinne i 50-årene døde av skadene på Haukeland sykehus. Den andre kvinnen i 30-årene fikk lettere skader.

Mannen er nå siktet for drap og grov kroppsskade.

– Det har gått greit med avhør, han har svart på spørsmål, sier mannens forsvarer, Morten Grimstad til VG.

Grimstad ønsker ikke å si noe om hvordan mannen stiller seg til siktelsen mot ham, men legger til:

– Han er selvfølgelig preget.

Mannen er tidligere ustraffet, og anses ikke å være en kjenning av politiet – med kun et forelegg fra 2018 på rullebladet, som politiet ikke anser som relevant.

Knivstukket flere ganger i overkroppen

Ifølge VGs opplysninger skal mannen ha gått rundt og viftet med en stor kniv inne på NAV-kontoret, etter at han skal ha knivstukket to ansatte.

VG får opplyst at den drepte kvinnen ble knivstukket flere ganger i overkroppen. Vitner fortalte politiet like etter hendelsen at den ene kvinnen ble knivstukket i ryggen, og at den andre ble knivstukket flere ganger i overkroppen. Kvinnen som overlevde angrepet skal ha kommet fra hendelsen med det politiet omtaler som lettere skader.

Etatsdirektør i Nav, Jostein Hestnes, opplyser at knivstikkingen skjedde i forbindelse med et avtalt brukermøte.

De andre ansatte ved Nav-kontoret ble mandag samlet på et hotell i Bergen. Det er også opprettet et kriseteam etter den svært dramatiske hendelsen. Politiet fikk seks telefoner om knivdramaet, og rykket ut til en såkalt PLIVO-hendelse, som står for pågående livstruende vold.

forrige



fullskjerm neste LAGT NED BLOMSTER: Det er lagt ned lys og blomster utenfor Nav-kontoret i Bergen. 1 av 3 Foto: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Etter knivangrepet har politiet foretatt ransaking på mannens adresse.

Mannen ble etter pågripelsen kjørt til legevakt, før han ble kjørt videre til politihuset i Bergen for kriminaltekniske undersøkelser.

Mannen sitter fremdeles i avhør på politihuset i Bergen rundt klokken 21.30 mandag kveld. Avhøret startet på ettermiddagen, like etter klokken 15.

– Han er selvfølgelig preget, sier mannens forsvarer Morten Grimstad til Bergensavisen.

Grimstad sier at hans klient forklarer seg, men ønsker ikke å kommentere hva han forklarer. Han kan heller ikke uttale seg om hvordan den drapssiktede mannen stiller seg til siktelsen.